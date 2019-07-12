Deniz Akkaya kızıyla verdiği mayolu pozlar nedeniyle sosyal medyada linç yedi

Deniz Akkaya 9 yaşındaki kızı Ayşe ile birlikte, bir mayo markası için kamera karşısına geçti. Markanın anne-kız kombinleri için Antalya’da gerçekleşen çekimlerde, Ayşe toplamda 2 tasarım giydi. Akkaya ise çekim sonrası, kızıyla olan fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşım sonrası, sosyal medyada başlayan eleştiriler, gazete köşelerine kadar uzadı… Pek çok kişi ünlü modeli ‘Sen ne biçim bir annesin’, ‘Hangi anne kızını böyle şeylere alet eder’ gibi sözlerle suçladı. Hatta kızının rızasını almadan böyle bir çekime ‘Evet’ dediğini iddia edenler de oldu. Akkaya da, sosyal medya hesabından kızıyla bir video çekti ve Ayşe’nin kendi rızasıyla bu çekimi yaptıklarını açıkladı.

Çekimlerde insanı rahatsız edecek hiçbir şey olmadığı gibi, günümüzde pek çok blogger anne, küçücük çocuklarının mayolu, bornozlu, yatakta, makyajla fotoğraflarını paylaşıyor. Bazıları işi o kadar abartıyor ki, 5 yaşındaki çocuk, çocukluktan çıkmış adeta bir kadına dönüşmüş.

Lakin şu da bir gerçek ki, yurtdışında 18 yaş altı çocuk ya da genç modellerin, tanıtım, reklam çekimlerinde, moda dergilerinde ve podyumda olmaları uzun zamandır tartışılıyor. Öyle ki Vogue ve yayıncı kuruluşu Conde Nast, geçtiğimiz yıl 18 yaş altı hiçbir modele yer vermeyeceğini açıklamıştı.

Ardından ise Amerika Moda Tasarımcıları Konseyi (CFDA) bir çağrıda bulunarak “18 yaş altı çocuklarla çalışmayın” diyerek markalara ve tasarımcılara çağrıda bulundu. Artık alınan bir kararla yurtdışında 18 yaş altına kısıtlama getirildi.

Dolayısıyla ne amaç için yapılırsa yapılsın, yine de çocukları çok da fazla erken yaşlarda moda dünyasının içine çekmemek gerekiyor diye düşünüyorum…