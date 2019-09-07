Deniz Baysal ve Barış Yurtçu dünyaevine girdi

28 yaşındaki oyuncu ile müzisyenin ilişkisi mutluluğa doğru yol alırken, Deniz Baysal geceye çok romantik bir gelinlikle katıldı. Üzerinde 41 adet el yapımı büyük organze ve iş kullanılan çiçek nazarlara, 1001 adet minik çiçek ise masallar gibi bir aşka şahitlik etmek üzere Deniz Baysal için özel olarak tasarlandı. Markanın baş tasarımcısı Zelia Kaçar “Deniz, bize geldiği ana beklentisi rüyalarının gerçek olmasıydı. Gözlerindeki heyecan ve sevgilisiyle karşılıklı olan derin ve naif aşkı bu gelinliğe tül ve çiçek dahil ederek yapmaya karar verdik. Çiçek gibi gülümseyen yüzüne eşlik eden gelinlik ile Deniz adeta romantik bir çiçek buketine benziyor” dedi.



“AYAKLARIM YERDEN KESİLDİ”

Nisan ayından bu yana düğün ve evlilik için hazırlanan Deniz Baysal, hayallerinin gerçek olduğu günü şöyle özetledi:“Daha önce beş kez iş için gelinlik giymiş ve o rollere de girmek için bir kadının ilk kez gelinlik giydiğinde ne hissettiğini yorumlamaya çalışmıştım. Ama kendi gelinliğimi ilk kez prova ettiğimde tamamen içten gelen saf ve doğal hislerle ayaklarımın yerden kesildiğini ve beni titretecek kadar çok heyecanlandığımı ömür boyu unutmayacağım. Her genç kadının çocukluktan beri hayalini kurduğu bu anla beraberinde gelen heyecan, titreme ve sonsuz mutluluğu yaşamasını dilerim”

