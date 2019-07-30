Deniz Berdan’dan erkek koleksiyonu

Londra'da büyümeye devam eden moda markası DB-Berdan, 2020 için yeni koleksiyonlarını hazırladı. Tasarımcı ikili Deniz Berdan ve Begüm Berdan'ın hayata

geçirdiği koleksiyonlardan biri markanın ilk erkek koleksiyonu, diğeri ise markanın ilk ara sezonu olan Resort kadın koleksiyonu.

Berdan “Urban Industrial” temalı erkek koleksiyonunu; iş gücüne saygı duymak için, endüstriyel müzik kültürünün takipçileri Rivethead'den (perçin kafalılar) yola çıkarak hazırlamış. Koleksiyon, bilgiye erişim ve kontrol gücünün birincil aracı haline gelmesini eleştiren alt kültürü anlatıyor. Koleksiyona ilham olan alt kültür “Rivethead” terimi yeni değil; uzun bir süredir ya otomobil montajındaki işçileri ya da binaların ve diğer yapıların çelik çerçevelerini inşa etmek için bir metal bağlantı tipi (perçin) kullanan işçileri tanımlamak için kullanılıyor.

Markanın yeni logosunu tanıtan koleksiyon, mordan gümüşe geçen kumaşlar, neon iş kıyafetleri efektleri, cyber montlar, joggerlar, blok renkler ağırlıklı denim kumaşların batiğe boyanmış hali, gömleklik kumaşlar gibi dokulara sahipken aksesuarlarda kağıt hissi veren süs etiketler, sörf kıyafetlerine benzer fermuar ipleri gibi detaylara sahip.

Resort koleksiyonu ise markanın ilk ara sezon koleksiyonu. Sörfçü kadınlardan esinlenen kreasyonda neon biyeler, sörfçülere has ip detayları, bu sporu anımsatan taytlar ve teknik kumaşlardan tasarlanmış parçalar öne çıkıyor. Tişört-gömlek hibrit elbiseler, eşofmanlardan devşirme takımlarla rahat bir tarz sunarken sırt dekolteli streç elbiseler ve yandan büzülen yırtmaçlı elbiselerle dişil bir enerji yayıyor.