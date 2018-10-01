Deniz Seki verdiği kiloların ardından duygusal bir paylaşım yaptı

Uyuşturucu davasından hüküm giyen ve geçtiğimiz yıl tahliye olan Deniz Seki artık hayatında yepyeni bir sayfa açtı. İmaj değişikliği de yapan Seki'nin ameliyat sonrası verdiği kilolar ise sanatçıyı duygulandırdı...

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Kilolu haliyle eleştirilere maruz kalan ve mide küçültme ameliyatı olduktan sonra hızlıca kilo veren Deniz Seki, şu sıralar oldukça formunda. Ameliyat olduktan sonra bile diyeti elinden bırakmayan ünlü şarkıcı artık fit bir vücuda sahip. Öyle ki 15 yıl önce giydiği kıyafete hala sığabiliyor…



Bugün 15 yıl önce giydiği elbisiyle poz verip sosyal medya hesabından paylaşan Deniz Seki duygularını şöyle dile getirdi: “İlk Popstardan Med Yapımın hediyesiydi bu kostüm. 15 yıl önce giydiğim kıyafetlerimin içine girebildiğim için sahiden hoşgeldin ekim… Bolluğunla, bereketinle, mutluluğunla, huzurunla gelmiş ol inşallah…”

DENİZ SEKİ’YE GENÇ SEVGİLİ MORALİ

Geride bıraktığımız mayıs ayından bu yana, kendisinden yedi yaş küçük Tayfun Topal’la birlikte olan ve gözlerden uzakta yaşadığı aşkıyla da son derece mutlu olan Seki’nin yıllar öncesine dönmesinde hiç şüphesiz genç aşkının kendisine sağladığı moralin ve enerjinin de etkisi büyük.