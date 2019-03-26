Deniz Seki’nin transparan elbisesinin hataları

Geçtiğimiz hafta bir mekanda sahneye çıkan Deniz Seki, günlerdir Gülşah Saraçoğlu imzalı transparan elbisesi ile konuşuluyor. Dün sosyal medya hesabından Jennifer Lopez ve Beyonce'nin transparan kıyafetli fotoğraflarını paylaşan Seki 'Onlar giyince değil ben giyince eleştiriyorsunuz' dedi... Biz de neden bu kadar eleştirdiğimizi detaylarıyla anlatalım istedik...

Deniz Seki dün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla “Bu konu hakkında son kez konuşmak istiyorum. Karşınızda tüm dünyanın bayıldığı iki dünya starı. Hepimiz beğeniler yağdırıp, güzel sözler söylüyoruz ama iş bizden biri olunca değil aynısını yapabilmek onda birini yapma teşebbüsüne girmek bile olay oluyor. Dünyanın hakareti yazılıyor. Yapmayın!!! Kilo aldın dediniz dünyanın lafını işittim. Kilo verdim, yine bir sürü eleştiri aldım. Biraz eleştirmek yerine alkışlamayı öğrenelim lütfen” diyerek kırgınlığını dile getirdi…

Öncelikle Seki, o iki dünya starının sahne fotoğraflarını paylaşarak hata yaptı. Zira kendisinin kıyafetiyle uzaktan yakından alakası olmadığı gibi keşke sahneden değil de kırmızı halıda giydikleri başka fotoğraflar paylaşsaydı. Böyle bir paylaşımla kendi kıyafetini kıyaslaması çok da mantıklı bir hareket olmamış…

Transparan kıyafetler iddialı parçalar olduğu için, kilonuz ne olursa olsun, transparan giyiyorsanız hakkını vereceksiniz. Dünyanın ilk büyük beden modeli Ashley Graham dahi kilosuna rağmen, transparan bir elbise giydiğinde, oldukça iddialı bir görünüm sergileyebiliyor. Kaldı ki Seki son derece güzel bir şekilde kilo verdi ve transparan elbise taşıyabilecek ölçülere sahip. Ne var ki yanlış seçim, yanlış dikim onu eleştirilerin odağı haline getirdi…

Transparan elbiseler ya mayo, ya bikini altı veya iç çamaşırı görünümlü parçalar ile giyilir. Deniz Seki’ye baktığımızda ise içine giydiği ya da elbisede varolan parça çok eğreti duruyor. Hatta öyle kötü bir görünüm vermiş ki, iç çamaşırı sanki ha düştü ha düşecek gibi görünüyor…

Keşke Saraçoğlu, iç çamaşırı kısmını yüksek bel yapmayı deneseydi. Bu sayede hem bel oyuntusu ortaya çıkmış olurdu hem de bu gözü rahatsız eden detay ortadan kalkardı… Ayrıca bu tarz kıyafetlerde bel kısmı gerçekten önemli. Çünkü dünyaca ünlü markaların koleksiyonlarında yer alan modellerde dahi her zaman bel kısmı ya kemer, ya oyuntuyla, ya bir dikiş hilesiyle öne çıkarılıyor.

Bir de her ne kadar ‘Çok ince işçilik olduğu için teni görünüyormuş gibi duruyor’ denilen elbisenin kumaşı gerçekten çok ince ve içinde ne varsa hepsini dışarıya kusmuş. Az önce de belirttiğimiz gibi, kasık-kalça bölümünde yer alan kumaş Seki’nin bacak boyunu da kısa göstermiş. Ayrıca elbisenin üst kısmı da bir transparan elbiseye göre kapalı kalmış…

O nedenle sevgili Deniz Seki…Transparan bir elbise giyme cesareti gösterdiğiniz için sizi alkışlıyoruz ama yanlış seçim yaptığınız için de maalesef eleştirmek zorunda kalıyoruz…