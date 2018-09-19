Deniz ve Begüm Berdan Boris Johnson’ı Londra’da protesto etti

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Deniz Berdan ve kızı Begüm, geçtiğimiz hafta düzenlenen Mercedes Benz Fashion Week Istanbul kapsamında 2019 İlkbahar-Yaz koleksiyonlarını tanıtmıştı. İki gün önce de aynı koleksiyonu Londra Moda Haftası’nda Freemason’s Hall’de dünya basınına tanıttı.

İnterseks bir tanrı/tanrıça’dan ilham alan koleksiyon, hem aşk tanrıçası hem savaş tanrısı olan Umay Ana’dan hareketle, toplumu kendi köklerini hatırlamaya davet etti. İstanbul’da kurulan ama Londra merkezli olan DB BERDAN, hazırladıkları koleksiyonla yaşadığımız dünyadaki çevre, sosyal ve politik olayları konu aldı.

İstanbul’daki defilelerinde İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson’ın 6 Ağustos 2018 tarihinde yaptığı ve peçeli kadınları ayrıştıran konuşmasını protesto eden tasarımcılar, Londra’da da protestoya devam etti. Tasarımcı ikili, feminist kadınlar olarak kadınların ne giydiğine karışan herkese karşı olduklarını belirtecek biçimde Johnson’ın peçeli kadınları banka soyguncusuna (ve İngiliz posta kutusuna) benzettiği tartışmalı yorumuna ‘Bu bir banka soygunu değildir’ şeklinde tepkisini bir look ile şovuna taşıdı. Zaten Boris, yaptığı açıklamadan üç gün sonra da istifa etti.

