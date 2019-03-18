Dice Kayek’in ‘Bustier d’Amour’ tasarımı Victoria&Albert Müzesi daimi koleksiyonuna girdi

İki kız kardeş Ayşe ve Ece Ege’nin kurduğu Dice Kayek markası geçtiğimiz gün aldığımız haberle Türkler’in gururu oldu. Kardeşlerin yaptıkları bir tasarım, dünyanın en önemli müzelerinden birinin daimi koleksiyonuna girdi…

Ayşe ve Ece, geçtğimiz yıl ekim ayında Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla SKIN Derneği yararına gerçekleştirilen sergi için, Rachid Koraichi önderliğinde Bustier d'Amour adını verdiği giyilebilir bir sanat eseri tasarladı. SKIN sergisinde sergiledikten sonra ise Victoria & Albert Müzesi'ne bağışlamayı teklif etti.



Müze bu eseri Mart 2019 itibariyle İslam eserleri koleksiyonuna dahil etti. Böylece, Victoria&Albert Muzesi daimi koleksiyonuna dahil edilen Dice Kayek imzalı dördüncü ‘Giyilebilir sanat eseri’ oldu. Dice Kayek, 2013'te de ‘Victoria&Albert Müzesi’ tarafından düzenlenen, güncel sanat ve tasarımı ödüllendiren Jameel Prize'ı kazanan ilk modaevi olmuştu.