Dilan Çiçek Deniz ‘Çukur’daki stiliyle dikkat çekti

Yayınlandığı gün herkesi ekran başına kilitleyen Çukur, dün akşam sezon finalini özel bir gece ile noktaladı. İkinci sezon finali gala gecesinde dizinin tüm oyuncuları hazır bulundu. Geçtiğimiz ay diziden ayrılan Dilan Çiçek Deniz de özel geceye katılan isimlerden biriydi…

Geceye etek kısmı tüylerle kaplı, straplez beyaz bir elbise ile katılan Deniz, galanın en şık kadınıydı. Tabii insan ister istemez ‘Keşke Cannes Film Festivali’nde bu kıyafeti giyseydi’ demeden edemiyor ama muhtemelen stilisti o şekilde uygun görmüştür…

Son zamanlarda özellikle stiliyle öne çıkan Dilan Çiçek, doğal makyajı ve açık bıraktığı saçlarıyla oldukça güzel görünüyordu…

