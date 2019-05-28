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Dilan Çiçek Deniz ‘Çukur’daki stiliyle dikkat çekti
Dilan Çiçek Deniz ‘Çukur’daki stiliyle dikkat çekti
Dilan Çiçek Deniz, dün sezon finali yapan Çukur dizisinin gala gecesine katıldı. 'Çukur’da Umut Var' sloganıyla düzenlenen ikinci sezon finaline beyaz bir elbise ile katılan Deniz, son günlerdeki stiliyle dikkat çekti...
Moda 28 Mayıs 2019 - 14:37

Yayınlandığı gün herkesi ekran başına kilitleyen Çukur, dün akşam sezon finalini özel bir gece ile noktaladı. İkinci sezon finali gala gecesinde dizinin tüm oyuncuları hazır bulundu. Geçtiğimiz ay diziden ayrılan Dilan Çiçek Deniz de özel geceye katılan isimlerden biriydi…
Geceye etek kısmı tüylerle kaplı, straplez beyaz bir elbise ile katılan Deniz, galanın en şık kadınıydı. Tabii insan ister istemez ‘Keşke Cannes Film Festivali’nde bu kıyafeti giyseydi’ demeden edemiyor ama muhtemelen stilisti o şekilde uygun görmüştür…

Dilan Çiçek Deniz Cannes Film Festivali’ne mavi katmanlı bir elbise ile katılmıştı.

Son zamanlarda özellikle stiliyle öne çıkan Dilan Çiçek, doğal makyajı ve açık bıraktığı saçlarıyla oldukça güzel görünüyordu…

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