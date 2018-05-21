Dilan Çiçek Deniz’in Cannes Film Festivali stili hayran bıraktı

Ünlü bir mücevher markasının davetlisi olarak Cannes Film Festivaline katılan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, stiliyle beğeni topladı

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Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz hafta Messika Mücevher’in davetlisi olarak 71. Cannes Film Festivali’ne katıldı… İlk gün Gucci marka yeşil tulumu, dore çantası ve dore tek bant ayakkabılarıyla kırmızı halıya çıkan Deniz, başta tercih ettiği kombinle hayal kırıklığı yaşatsa da, festival bitene kadar giydiği tasarımlarla adından söz ettirmeyi başardı…

Genelde tulumla karşımıza çıkan Dilan Çiçek Deniz, yeşil tulumun etkisini çabuk unutturdu. Zira ertesi gün giydiği Alexis marka 2 bin 644 TL değerindeki mavi straplez çizgili tulumu, tepeden topladığı saçları ve doğal makyajıyla oldukça şıktı…

Cannes’da bulunduğu 3. gün Raisa&Vanessa tulumuyla da şıklığını bir üst kademeye taşıyan 23 yaşındaki genç oyuncu, derin göğüs dekoltesiyle de dış basının ilgisini çekmeyi başardı.

Son gün giydiği Berta marka siyah balık kesim tranparan elbisesiyle de çok güzel görünüyordu. File kumaş üzerine işlemeli elbise normalde kermerle kullanılmış ama Deniz kemeri kullanmamayı tercih etmiş. Markanın sitesinde elbisenin fiyatı yer almasa da sadece kemerlerin fiyatı 200 dolar yani ortalama 920 TL… Elbisenin fiyatını siz hesap edin!

