Dilan Çıtak Tatlıses Murat Aytulum defilesine çıktı

Murat Aytulum, Mercedes Benz Fashion Week İstanbul kapsamında NO'34 adını verdiği İlkbahar Yaz 2020 koleksiyonu sundu. Renklerin ağır bastığı defile, renkli görüntülere sahne oldu.

Koleksiyondaki renkler ve rengarenk siluetler İstanbul'un eğlenceli haline göndermeler yaparken, grafik baskılar, siyah-beyaz desenler de şehrin karmaşık yönünü ortaya koyuyor.

Defilenin finalinde ise İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses podyumdaydı. Selamlamaya tasarımcı Murat Aytulum ile birlikte çıkan Tatlıses oldukça heyecanlı görünüyordu. Daha önce de İdo Tatlıses Deniz Berdan’ın defilesinde boy göstermiş ve beğeni toplamıştı.

Defilenin finali renkli balonlar ve Dilan Tatlıses’in podyuma çıkmasıyla renklendi lakin, ünlü şarkıcının podyuma tek başına çıkıp yürümesini tercih ederdim. Zira Aytulum ile el ele çıkması, sanki koleksiyonu birlikte hazırlamışlar da selamlamaya da birlikte çıkmışlar gibi bir imaj oluşturdu.