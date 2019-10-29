Dilek İmamoğlu’nu yersiz bir şekilde kıyafeti nedeniyle eleştirdiler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, dün akşam Sultanahmet Meydanı’nda düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katıldı. Yıldırım Mayruk ve Barbaros Şansal imzalı siyah uzun bir elbise giyen İmamoğlu, zarafetiyle göz doldurdu.

Tam bir ‘Cumhuriyet Kadını’ imajı çizen Dilek İmamoğlu, sosyal medyada yerli yersiz eleştirilerin de odağında yer aldı. Kıyafeti dekolteli bulanlar çoğunluktaydı. Yetmedi, giydiği kıyafetin bir belediye başkanı eşine yakışmadığını söyleyenler de oldu…

Dilek İmamoğlu’nun kutlamalardaki görüntüsüne baktığımda sadece kibar ve şık bir kadın görüyorum. Tül ile kapatılan dekoltesi son derece dozunda olan siyah elbisesiyle göze hitap eden İmamoğlu, proporsiyonuna uygun bir kıyafet tercih etmiş.

Siyah stilettolar ile elbisesini kombinleyen İmamoğlu’nun boyun kısmına takıtğı ‘Ayyıldız’ broşürü de kıyafetinin güzel bir detayı olmuş…

