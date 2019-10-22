Dior 2020 İlkbahar Yaz koleksiyonunu tanıttı

Ünlü Fransız moda evi Christian Dior, geçen gün 2020 ilkhbahar Yaz koleksiyonunu Şangay’da tanıttı. Çiçek desenlerinin ve hasır şapkaların öne çıkıtğı defilede, tasarımcı Maria Grazia Chiuri, çevre bilincini aşılamak için defilede orman temasını kullanmayı tercih etmiş.

Doğadan ilham alınarak hazırlanan koleksiyonda, doğa yansımalarına yer verilmiş. Etkinliğin en güzel detayı ise, defilede kullanılan her ağaç, defile sonrası Paris’in çeşitli yerlerine dikilmek üzere taşınmış.

Christian Dior’un tasarımcısı Maria Grazia Chiuri, bu hareketi ile ‘Bizi çeşitlilik ve doğa kurtaracak’ diyerek açıkladı. Chiuri, 2020 kreasyonunda yine doğadan ilham alarak, desenlerinde sarmaşık, çiçek ve gökkuşağı kullandı. Bunun yanı sıra vazgeçilmez ekose kumaşı da kullanmayı ihmal etmedi.

