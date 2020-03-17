Dior, Givenchy ve Fenty gibi markaları bünyesinde bulunduran LVMH Grup, artık el dezenfektanı üretecek

Corona virüsü tüm dünyayı etkisi altına almışken, dünyaca ünlü markalar da ellerini taşın altına koymaya devam ediyor. LVMH Grup da artık Fransa'daki en büyük parfüm fabrikalarında el dezenfektanı üretecek...

Corona virüsü etkileri devam ederken, tuvalet kağıdı, erzak dışında el dezenfektanları da en çok aranan ürün haline geldi. Türkiye’de nasıl koloya bulmakta zorlanıyorsak, dünya genelinde de anti-bakteriyel jeller Covid-19 salgını sonrasında adeta yok sattı. Bulabildiklerinizin fiyatları da oldukça yüksek.

İşler çığırından çıkınca, Louis Vuitton, Fendi, Celine, Christian Dior, Givenchy, Moet & Hennessy, Louis Vuitton, Fenty gibi markaların sahibi LVMH, parfüm yerine artık dezenfektan jel üretmeye karar verdi. Pazar günü, lüks kokularımızın arkasındaki şirket, Fransa’daki en büyük parfüm fabrikalarından üçünün dezenfektan jel üretimine geçeceğini açıkladı.



Bugünden itibaren, daha önce Guerlain, Dior ve Givenchy kozmetik ürünleri üretmek için kullanılan tesisler, Fransız sağlık otoritelerine ve hastanelerine ücretsiz olarak dağıtılacak olan hidroalkolik jel üretimine geçecek. Bu eşi benzeri görülmemiş adımı LVMH, Insatgram sayfalarında yayınladıkları bir açıklama ile duyurdu:



“Bu girişim sayesinde LVMH, Fransa’da ürün eksikliğini bitirmeyi ve insanların kendilerini virüsten koruması ve yayılmasını engellemeleri için gereken süre boyunca bu sözümüzü yerine getirmeye devam edeceğiz.”