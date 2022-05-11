Diyarbakır’ın tarihi mekanlarında ünlü mankenlerle defile

Diyarbakır'ın tarihi mekanlarında aralarında Tülin Şahin, Demet Şener, Zeynep Sever Demirel, Buse İskenderoğlu, Dilara Korkmaz, Deren Talu ve Madelein Sarıkabadayı'nın da olduğu ünlü mankenlerin katılımıyla bir defile gerçekleştirildi. Defilenin ardından hazırlanacak klip, 50 ülkede yayınlanacak.

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Diyarbakır Valiliği’nin ev sahipliğinde, Türk tekstil ürünlerinin dünyaya pazarlanması amacıyla şehrin tarihi mekanlarında ünlü mankenlerle defile yapıldı. Aralarında, Tülin Şahin ve Demet Şener’in de olduğu 25 mankenin tarihi On Gözlü Köprü, Keçi Burcu ve Cemil Paşa Konağı’nda gerçekleştirdiği defilenin ardından güvercin uçuruldu. Defile ile ilgili hazırlanacak klibin de 50 ülke televizyonlarında gösterileceği ve Diyarbakır’ın turizmine önemli katkı sunacağı belirtildi.

Projeyi yürüten modacı Hikmet Eraslan, daha önce Doğubayazıt ve Kapadokya’da da böyle defileler düzenlediklerini belirterek, “Şimdi de memleketim diye adlandırabileceğim Diyarbakır’da aynı etkiyi yaratmak istiyorum. Çünkü Diyarbakır turizmiyle, sanayisiyle gelişebilmesi için bundan sonra bu tür etkinliklere ihtiyaç duyuyor. Diyarbakır’ın moral ve motivasyonunu artırmak istiyoruz” dedi.

Demet Şener de “İlk defa Diyarbakır’dayım ve çok mutluyum. Böyle bir projenin içinde bulunmaktan gurur duyuyorum. Bu projenin nerelere gittiğini ve ne şekilde ülkemizi tanıttığını da çok iyi bildiğim için bu beni daha da mutlu ediyor. O yüzden ne kadar insana ulaşırsak Türkiye’nin güzelliklerini ne kadar çok insana gösterirsek bizler o kadar mutlu oluruz” ifadesini kullandı.

Tülin Şahin de daha önce Diyarbakır’a gittiğini belirterek şunları söyledi: “Her seferinde aynı sıcaklık, güzellik var. Burada olmak çok güzel.” (DHA)