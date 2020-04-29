Dolce & Gabbana İtalya’daki bir üniversitenin aşı çalışmalarına destek olmak için bağışta bulundu

Dolce & Gabbana corona virüs aşı araştırmalarını desteklemek için İtalya'daki bir üniversitesi ile iş birliği yaptı. Marka yeni çantasından elde edilecek gelirin bir kısmını üniversiteye bağışlayacak...

Ünlü İtalyan moda devi Dolce & Gabbana corona virüsü araştırmaları ve aşısı üzerinde çalışan, Milano’daki Humnitas Üniversitesi ile iş birliği yaptı. Marka, ünlü oyuncu Sofia Vergara’nın yüzü olduğu yeni çantasının online satışından elde edilecek gelirin bir kısmını üniversiteye bağışlayacağını duyurdu.

Stefano Gabbana ve Domenico Dolce ortak bir açıklama yaptı ve konu ile ilgili olarak “Bütün dünya ve tüm hayatlarımız bir daha asla eskisi gibi olmayacak. Tüm bunların yeniden doğuşa yol açmasını umuyoruz ve böylece üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. Hepimiz, özellikle gelecek nesiller, bir gün bu temel bilimsel keşiflerden yararlanabiliriz” dedi…