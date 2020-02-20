Dolce & Gabbana’dan Corona Virüs araştırmaları için bağış!

Dolce & Gabbana, dünyayı etkisi altına alan Corona Virüs ile mücadele edebilmek adına, bir araştırma projesi için Humanitas Üniversitesi’ne önemli bir bağışta bulundu. Ünlü İtalyan markası, konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Çin’de başlayan ama tüm insanlığı tehdit eden bu yıkıcı virüsle savaşmak için bir şeyler yapmak zorunda olduğumuzu hissettik. Bu durumlarda doğru seçimi yapmak önemlidir. Bu yüzden Humanitas Üniversitesi’nin mükemmellik ve insanlığı onu burs projesinde zaten iş birliği yaptığımız özel bir kurum haline getiren ideal bir ortak olacağını düşündük” dedi…

Dolce & Gabbana tasarımcıları, küresel soruna katkılarının küçük görünebileceğini düşünürken, bunun önemli olacağını umuyorlar: “Bu kadar geniş çaplı trajediler karşısında her eylem önemsiz görünebilir. Fakat Profesör Mantovani bize bir sinek kuşu hakkında Afrika masalını anlattı ve ‘Diğer tüm hayvanlar ormana ters yönde uçtu, ancak sinek kuşu yangını söndürmek için su getirmeye devam etti’ dedi. Her durumda bir şey yapmaya değdiğini anladık, çok küçük bir jest bile çok büyük önem taşıyor. Bizim için bir görev, katkılarımızın bu dramatik sorunun çözülmesine yardımcı olacağını umuyoruz”