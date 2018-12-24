Doutzen Kroes’den Noel koleksiyonu

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Victoria’s Secret’in eski meleklerinden Doutzen Kroes Hollanda markası Hunkemöller için kamera karşısına geçti. Markaya özel olarak Noel koleksiyonu hazırlayan 33 yaşındaki model, tanıtımı da bizzat kendisi yaptı…

Çekimlerde verdiği cesur pozlarla dikkat çeken dünyanın en çok kazanan modellerinden Kroes, fit vücudu ve kusursuz güzelliğini de gözler önüne sermiş oldu.

Doutzen Stories adlı koleksiyon için objektif karşısına geçen iki çocuk annesi Doutzen’in tasarımları şu an satışta. Oldukça uygun fiyatlara satılan ürünler oldukça da seksi.