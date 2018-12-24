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Doutzen Kroes’den Noel koleksiyonu
Doutzen Kroes’den Noel koleksiyonu
Ünlü model Doutzen Kroes, bir iç çamaşırı markası için Noel koleksiyonu hazırladı. Tanıtım için kamera karşısına geçen Doutzen'in pozları ses getirdi...
Moda 24 Aralık 2018 - 15:04

Victoria’s Secret’in eski meleklerinden Doutzen Kroes Hollanda markası Hunkemöller için kamera karşısına geçti. Markaya özel olarak Noel koleksiyonu hazırlayan 33 yaşındaki model, tanıtımı da bizzat kendisi yaptı…
doutzen-kroes8Çekimlerde verdiği cesur pozlarla dikkat çeken dünyanın en çok kazanan modellerinden Kroes, fit vücudu ve kusursuz güzelliğini de gözler önüne sermiş oldu.
doutzen-kroes9Doutzen Stories adlı koleksiyon için objektif karşısına geçen iki çocuk annesi Doutzen’in tasarımları şu an satışta. Oldukça uygun fiyatlara satılan ürünler oldukça da seksi.

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