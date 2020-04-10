Drake, evleneceği kadın için milyon dolarlık çanta koleksiyonu hazırladı

Dünyaca ünlü şarkıcı Drake, gelecekte evleneceği kadın için lüks çantalardan oluşan bir oda hazırlamış. Daha önce verdiği bir röportajda bu odadan bahsetmiş ve eşine hediye edeceğini söylemişti. O dönem herkesin merak ettiği oda, mimarlık dergisi Architectural Digest’in özel çekimiyle gün yüzüne çıktı.

Şarkıcının Toronto’daki evinde çekim yapan derginin Twitter hesabından yayınlanan fotoğrafta, bir odanın içi tamamen lüks çantalarla dolu olduğu görülüyor. Raf raf her yerin çanta kaplı olduğu odada en düşük çantanın fiyatı 40 bin dolar… En pahalısı ise Hermes’in Himalaya Birkin modeli. Bu, dünyada en az sayıda üretilen çanta modeli olmasıyla meşhur ve açık artırma fiyatı 382 bin dolar. 1981 yılında üretilmeye başlanan Birkin çantalara sahip olmak hiç kolay değil. Çantadan ziyade bir statü simgesi olan Birkin’leri almak için uzun bekleme listeleri bulunuyor.