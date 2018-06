Dua Lipa New York sokaklarında iç çamaşırsız dolaştı

Şampiyonlar Ligi'nin finali öncesi sahneye çıkarak tüm dikkatleri üzerine çeken genç şarkıcı Dua Lipa, dün de New York sokaklarında iç çamaşırsız dolaşmasıyla gündeme geldi...

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Yaptığı albümle 2.2 milyon albüm satışına ulaşan genç şarkıcı Dua Lipa, geçtiğimiz ay da Şampiyonlar Ligi’nin finali öncesi sahne almıştı. Giydiği kıyafet ve sahne şovuyla Real Madrid – Liverpool maçının bile önüne geçen Lipa, dün de New York sokaklarında V Magazine dergisine doğru yürürken görüntülendi.

Dergiye giderken Polka-Dot olarak bilinen puantiyeli bir elbise giyen Dua Lipa’nın derin bacak dekolteli kıyafeti sanki her an rüzgarın azizliğine uğrayacakmış gibi duruyordu. Lakin genç şarkıcı tüm yol boyunca, iç çamaşırı giymediği halde, böyle dekolteli bir kıyafetle oldukça rahat görünüyordu.

Yürürken eteğini tutma gereği dahi hissetmeyen Lipa’nın elbisesi Marianna Senchina markasına ait. Elbise 529 Euro yani yaklaşık 3 bin TL değerinde. Lipa kıyafetini sarı ve üzerinde ‘Dayanışma’ yazan bir bere ile kombinlemiş…