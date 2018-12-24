Dua Lipa ünlü marka ile çalışmayacağını açıkladı

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Y kuşağının hayran olduğu Dua Lipa, yine Y kuşağına hitap eden Nyden adlı markaya yaklaşık bir yıldır kapsül koleksiyon hazırlıyordu. Bu koleksiyonlar da genelde yüksek fiyatlı ve sınırlı sayıda üretilen tasarımlardan oluşuyordu…

23 yaşındaki şarkıcının tasarımları piyasaya çıktığından bu yana oldukça iyi bir satış grafiğine sahip. Ne var ki Lipa, tasarımlarının çok fazla erişilebilir olmadığından yakınınca marka ile yollarını ayırmaya karar vermiş.

“Nyden ve ben artık birlikte çalışmıyoruz” diye açıklama yapan Lipa, yeni yılda kendini ve hayranlarını daha iyi temsil edeceğini düşündüğü özel bir projeyi ilan edeceğini belirtti.