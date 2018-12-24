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Dua Lipa ünlü marka ile çalışmayacağını açıkladı
Dua Lipa ünlü marka ile çalışmayacağını açıkladı
Ünlü şarkıcı Dua Lipa, bir süredir koleksiyon hazırladığı Nyden markası ile yollarını ayırdığını ve artık çalışmayacaklarını açıkladı...
Moda 24 Aralık 2018 - 16:16

Y kuşağının hayran olduğu Dua Lipa, yine Y kuşağına hitap eden Nyden adlı markaya yaklaşık bir yıldır kapsül koleksiyon hazırlıyordu. Bu koleksiyonlar da genelde yüksek fiyatlı ve sınırlı sayıda üretilen tasarımlardan oluşuyordu…
dua-lipa23 yaşındaki şarkıcının tasarımları piyasaya çıktığından bu yana oldukça iyi bir satış grafiğine sahip. Ne var ki Lipa, tasarımlarının çok fazla erişilebilir olmadığından yakınınca marka ile yollarını ayırmaya karar vermiş.
dua“Nyden ve ben artık birlikte çalışmıyoruz” diye açıklama yapan Lipa, yeni yılda kendini ve hayranlarını daha iyi temsil edeceğini düşündüğü özel bir projeyi ilan edeceğini belirtti.