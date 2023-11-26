Dua Lipa’dan Megan Fox’a hepsi o modaya uydu… Kızıl saçların tarihi

Billie Eilish, Dua Lipa, Kendall Jenner ve hatta I. Elizabeth... Gösteri dünyasından tarihteki önemli isimlere kadar kızıl saçlar tercih edildi. Saçlardaki bu renk, şimdinin modası gibi görünse de aslında geçmişi oldukça eskiye dayanıyor...

Sozcu.com.tr

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Kızıl saçlar yeniden moda… Belki de modası hiç geçmemişti. Ağustos ayında Billie Eilish, kendine özgü saç stiliyle ortaya çıktığında hayranlarından beğeni topladı. Kırmızı saçları göz kamaştırırken bir ay sonra da Megan Fox, benzer bir adım attı. Bu iki ünlü ismi ise Dua Lipa gibi bir başka popstar izledi.

Sonbahar-Kış 2023 sezonunda podyumlarda Burberry, Rodarte, Gucci ve Missoni’de de kırmızının tonları görüldü. Hatta doğal kızıl saçlı model Rianne Van Rompaey, The Row’un açılışı, Paco Rabanne ve Chanel’in kapanışı da dahil olmak üzere sezonun en büyük sekiz şovunda yürüdü.

Ancak bu ateşli saçların cazibesi sadece bu çağın trendi değil.

“CADI” VE “İŞGALCİ” DENİLİYORDU

Şimdinin modası olan bu saç rengi, fetişleştirilmiş olmasına rağmen yüzlerce yıl aynı zamanda da korkulan bir renk oldu. Özellikle 15. yüzyıl Avrupa’sında cadı avının doruğa çıktığı dönemde, kızıl saçlara sahip olmak şeytanın bir işareti olarak kabul ediliyordu. Hatta kızıl renge sahip olmak, bazen öldürülmek için yeterli bir kanıttı.

Saç tarihçisi Rachael Gibson, saç renginin her zaman kötüyü nitelemek için kullanıldığına dikkat çekiyor. Bir röportajında “İngiltere’ye saldıran ve işgal eden eski Galyalılar ve İskoçlar kızıl saçlı olma eğiliminde. Yani en eski zamanlardan beri işgalcileri bu renk temsil ediyor” diyor.

İşgalci ve cadı gibi sıfatlarla tanımlansa da kızıl saç Kraliçe I. Elizabeth için pek de öyle olmadı.

KRALİÇE DE O RENGİ SEÇTİ

“Red: A Natural History of the Redhead” kitabının yazarı Jacky Colliss Harvey’e göre I. Elizabeth, hayatının büyük bir bölümünde peruk taktı ve herhangi bir renk tonunu seçebildiği halde o kızıl saçları seçti: “I. Elizabeth tahta çıktığında kızıl saç modaydı. Saraydaki erkek ve kadınlar da bağlılıklarını göstermek için saçlarını kırmızıya boyadılar.”

Tarih boyunca kırmızı bukleler modada var oldu. 1800’lerin ortalarından sonlarına doğru, Gabriel Rossetti gibi Raphael öncesi sanatçılar neredeyse yalnızca ruhani, kızıl saçlı güzellikleri resmetmişlerdi; 1923’te bir moda gazetecisi bu saç renginin Paris’i kasıp kavurduğunu belirtti.

1988’de New York Times, kırmızının zamanın en büyüleyici saç rengi olduğunu duyurdu.

Ünlü saç stilisti Jenna Parry, “Kızıl saçı ilk kez denemek isteyen insanlar heyecan verici bir şey yapmak ister” dedi. Parry, geçen yıl Kendall Jenner, Emily Ratajkowski ve Maude Apatow’un kızıl saç dönüşümlerinin de arkasında yer alıyor: “Güven yaymak ve kalabalığın içinde öne çıkmak istiyorlar.”

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