Dünyaca ünlü markalar ırkçılığa karşı ‘Black Lives Matter’ dedi

ABD'de protestolar devam ederken, dünyaca ünlü markalar da ırkçılıkla savaşmak için çeşitli derneklere bağışlarda bulundu. H&M 500 bin dolar, GAP 250 bin dolar, Etsy 500 bin dolar bağışlarken, Rihanna'nın sahibi olduğu Fenty markası sadece sosyal medya paylaşımlarında bulundu...

Yaklaşık iki hafta önce bir polis tarafından öldürülen Afro Amerikalı George Floyd’un ardından ABD protestolarla gündemde. Dünyanın her yerinden gerek sosyal medyadan, gerek sahalardan destek geliyor… Ünlü isimleri de kimi bağış yaparak kimi de protestolara katılarak ırkçılığa ‘Dur’ diyor. Dünyaca ünlü markalar ise yaptıkları bağışlarla dikkat çekiyor.

Güzellik markası Glossier, ırkçılıkla savaşmak için 1.5 milyon dolar bağışladı. E-ticaret sitesi Etsy de eşit haklar için 500 bin dolar bağış yaptı. H&M gruptan Cos #BlackLivesMatter hareketini 500 dolarlık bağışla destekledi. GAP, 250 bin dolar bağış yaparken, Ganni markası ırkçılık karşıtı derneklere 100 bin dolar bağışladı. Rihanna’nın sahip olduğu Fenty grup ise şimdilik sosyal medya hesaplarından destek oluyor. Gözler diğer ünlü markaların yapacağı bağışlarda…