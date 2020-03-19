Dünyaca ünlü moda markalar, corona virüsü için kesenin ağzını açtı

Corona virüsü hızla yayılmaya, can almaya devam ederken, dünyaca ünlü markalar ellerini taşın altına koydu ve milyon dolarlık bağışlarda bulundu. Kimi fabrikalarını dezenfektan üretmek için kullanıyor, kimi para yardımı yapıyor. İşte öne çıkan markalardan bazıları…



Giorgio Armani, 1,25 milyon euro’luk bağış yaparak salgınla mücadeleye destek oldu.



Donatella Versace ve kızı Allegra Versace, Milano’daki San Raffele Hastanesi’nin yoğum bakım departmanına 200 bin euro’luk kişisel bir bağış yaptı.



Dolce & Gabbana, bir araştırma projesi için Humanitas Üniversitesi'ne önemli bir bağışta bulundu. Ünlü İtalyan markası, “Çin'de başlayan ama tüm insanlığı tehdit eden bu yıkıcı virüsle savaşmak için bir şeyler yapmak zorunda olduğumuzu hissettik. Bu durumlarda doğru seçimi yapmak önemlidir. Bu yüzden Humanitas Üniversitesi'nin mükemmellik ve insanlığı onu burs projesinde zaten iş birliği yaptığımız özel bir kurum haline getiren ideal bir ortak olacağını düşündük” dedi.



Alibaba'nın kurucusu Çinli milyarder Jack Ma, corona virüsün yayılmaya başladığı Afrika kıtasına 500 bin test kiti, maske ve koruyucu giysi bağışlayacağını duyurdu.



Louis Vuitton, Fendi, Celine, Christian Dior, Givenchy, Moet & Hennessy, Louis Vuitton, Fenty gibi markaların sahibi LVMH, parfüm yerine artık dezenfektan jel üretmeye karar verdi. Şirket, Fransa'daki en büyük parfüm fabrikalarından üçünün dezenfektan jel üretimine geçeceğini açıkladı.

Moncler ise, Milano’da 400 yoğun bakım üniteli hastanenin inşaası için 10 milyon euro bağışladı…