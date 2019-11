Dünyaca ünlü starlar artık Türk tasarımı tercih ediyor

Moda dünyası artık Türk tasarımcıları konuşuyor… Tasarımlarıyla iz bırakan isimler piyasaya yön veriyor. Dünya podyumunda söz sahibi olan tasarımcılarımızı prensesler, düşesler, ünlü oyuncular, şarkıcılar ve şov dünyasının ünlü isimleri tercih ediyor. Son zamanlarda öne çıkan tasarımcılar ise Nedret Taciroğlu, Raisa Vanessa, Hakan Akkaya, Rufat İsmayil, Cengiz Abazoğlu, Mehry Mu ve Erdem oldu…

Örneğin; Ece ve Ayşe Ege kardeşlerin markası Dice Kayek, Uma Thurman, Mathilda May, Audrey Tautou gibi yıldızları giydirirken, Nedret Taciroğlu’nun ya da Cengiz Abazoğlu’nun tasarımlarını Jennifer Lopez gibi bir dünya starı konserinde tercih ediyor. Yıllardır yurt dışında yaşayan ve orada adından sıkça söz ettiren Hüseyin Çağlayan, Michelle Obama, Jlo, Katy Pery’ye kıyafetler veriyor.



Türk tasarımcılar Kraliyet Ailesi’nin radarında

Bir de Kraliyet Ailesi’nin sevdiği tasarımcılar var; Bora Aksu ve Erdem gibi… Cambridge Düşes’i Kate Middleton genelde Erdem tasarımları tercih ediyor. Kraliçe II. Elizabeth ise Bora Aksu tasarımlarını çok başarılı buluyor. Öyle ki Kristen Dunst, Elizabeth Jagger, Siena Miller, Keira Knightley, Elle Fanning ve Chiara gibi starların kıyafetlerini tasarlayan Aksu, bizzat kraliçe tarafından, İngiliz modasına sağladığı katkılardan dolayı, teşekkür için iki kez saraya davet edildi. Ve tabii bir de Mehry Mu… Son zamanlarda prensesle de markaya ait çantalarla basının karşısına çıkıyor.

Lady Gaga, Jennifer Lopez ve Halsey’in Türk tasarımcılara ilgisi

Türk tasarımcı tercih eden isimlerin başında Jennifer Lopez, Lady Gaga ve Halsey geliyor. Genellikle Raisa Vanessa, Nedret Taciroğlu, Zeynep Kartal, Hakan Yıldırım ve Zeynep Tosun gibi tasarımcıları tercih ediyorlar. Son zamanlarda Kylie Jenner, Cher, Katy Perry, Kim Kardashian, Heidi Klum, Meghan Markle, Rita Ora, Elizabeth Hurley ve Gigi Hadid’in de Türk tasarımı kıyafetler giydiğine bizzat şahit oluyoruz.



Madonna’nın tercihi Yıldırım

Hakan Yıldırım da yurtdışındaki gururlarımızdan biri. Madonna, Cindy Crawford, Emma Watson, Eva Herzigova ve Paris Hilton’un tercih ettiği Yıldırım, Rihanna’nın albüm kapağında giydiği takım elbiseyi de hazırlamıştı…

Prensesin elinde Türk çantası

Bir de Mery Mu, Sanayi 313 ve Les Benjamin markaları var ki, günümüzde yenilikçi tasarımlarıyla adlarından söz ettiriyorlar. Örneğin Mery Mu… Kraliçe II. Elizabeth’in torunu Prenses Beatrice dünya basınında isminin baş harfinin yazılı olduğu çanta ile görüntülenmiş ve daha sonrasında ise markaya ait başka bir modeli Olivia Palermo gibi isimlerin elinde de görmüştük… Geçen gün ise Oscarlı oyuncu Jennifer Lawrence markaya ait leopar desenli bir çanta ile görüntülendi…

Gençler atağa geçti

Sanayi 313 ise Gigi Hadid’in favori markalarından biri. İlginç terlik tasarımlarıyla dikkat çeken markanın pek çok modelini her an Hadid’in ayağında görmeniz mümkün. Les Benjamins’e gelecek olursak… Yurtdışında şu an en çok tercih edilen Türk markalarından biri. Hatta Beyonce’nin eşi Jaz Z geçtiğimiz ay ünlü şarkıcı ile birlikte çıktığı konserde markanın koleksiyonundan bir ceket tercih etmişti… Ayrıca Robet Downey Jr., Barbara Palvin, Jared Leto, Miley Cyrus ve Rita Ora da Les Benjamins giyiyor.

‘Geleceğin Tasarımcısı’ olarak biliniyor

Yurtdışında adını duymaya başladığımız isimlerden biri de Dilara Fındıkoğlu… Lady Gaga’nın ‘Geleceğin Tasarımcısı’ olarak adlandırdığı Fındıkoğlu, o¨zgu¨nlu¨gˆu¨yle uluslararası moda otoritelerinin bile hayranlıkla takip ettiği bir isim olmayı başardı. Rihanna’dan Madonna’ya, Lady Gaga’dan Rita Ora’ya kadar pek çok dünya starını giydiren Fındıkoğlu ayrıca Another Man'e de kapak olan bir isim. Öyle ki Game of Thrones ekibinin Time kapağında bile Fındıkoğlu’nun imzası bulunuyor.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN İSİMLERDEN BİRİ NEDRET TACİROĞLU

Yurtdışında davetler için en çok tercih edilen isimlerin başında Nedret Taciroğlu geliyor. Özellikle son zamanlarda her davette bir tasarımını ünlü bir ismin üzerinde gördüğümüz Taciroğlu’na, dünyaca ünlü yıldızların neden Türk tasarımcıya yöneldiğini sorduk…

Günümüzde sosyal medyanın bunda büyük etkisi olduğunu söyleyen Taciroğlu, ünlü isimlerin beğendikleri ürünlere direkt sosyal medya üzerinden ulaşarak sahip olabildiklerini belirtiyor: “Sosyal medya dünyanın diğer ucuna ulaşmamızı kolaylaştırdı. Marka olarak ihracaata da önem verdiğimiz için adımlarımızı ve stratejilerimizi de bu doğrultuda atıyoruz…”

Moda tasarımcısı Taciroğlu önceden sadece tekstil ülkesi olarak bilindiğimizi, şimdi ise yüksek moda dünyasında ön plana çıktığımızın altını çiziyor ve “Gurur verici şeyler bunlar. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Düşünün ki bahsettiğimiz ünlü isimler kıyafetleri davetlerde giymek için yüzbinlerce dolar alırken, bizim tasarımlarımızı ise beğendikleri için giyiyorlar. Binlerce tasarımcının arasından seçilmek de hem ben hem meslektaşlarım için gerçekten gurur verici” diyor.