Dünyanın en büyük iç çamaşırı üreticisiydi: Çocukları işi devralmayınca satışa çıkarıyor

Dünyanın en büyük iç çamaşırı üreticilerinden birinin arkasındaki girişimci, işini satışa çıkarıyor. 60 yaşındaki İsveçli, çocuklarının 350 milyon sterlinlik firmayı devralmayı reddetmesinin ardından satacağını söyledi.

Sozcu.com.tr

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Erik Ryd, 1993 yılında Hop Lun’u kurdu. Marks and Spencer, Rihanna ve H&M için sutyenler de dahil olmak üzere yılda 94 milyon adet iç çamaşırı üretiyor.

Hong Kong merkezli üretici, geçtiğimiz son iki yılda Covid nedeniyle yeni çevrimiçi markalar da bir tedarikçi arayınca başarısını katladı.

Ryd, 2021’deki satışların beşte bir artarak 301 milyon sterlinden 370 milyon sterline yükseldiğini ve bu yıl 500 milyon sterline ulaşacağını söyledi. Ancak Financial Times’a verdiği bir röportajda yaşlandığını ve işi çocuklarına devretmek istediğini anlattı. Ryd’ın çocukları devasa işi devralmak istemediği için de girişimci işini satışa çıkarıyor.

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