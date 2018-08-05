Dünyanın en yaşlı mankeni Daphne Selfe

1 Temmuz’da 90’ıncı yaşını kutlayan Daphne Selfe, şu an dünyanın aktif olan en yaşlı mankeni. Modelliği bırakmayı düşünmediğini söyleyen Selfe, ölünceye kadar işinin başında olacağını belirtiyor...

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Daphne Selfe, 1949 yılında henüz 21 yaşındayken modelliğe adım attı. O dönem bir derginin kapak kızı olduktan sonra dünyada tanınan bir isim haline gelen Selfe, şu an 90 yaşında ve halen aktif olarak mankenlik yapıyor, defilelere çıkıyor, markaların reklam kampanyalarında yer alıyor.

Hem eğitim veriyor, hem kitapları var

Herkesin yaşından dolayı mesleği bırakması gerektiğini düşündüğünü belirten Selfe, bir yandan mankenlik eğitimi veriyor bir yandan da kitap yazıyor… 69 yıllık kariyerinde edindiği tecrübeleri gençlere aktaran Daphne Selfe, gençlerin aşırı zayıf olmaya çalışmalarını da anlamadığını belirtip, “İyi bir duruş yeterli” diyor.

Yaşlılar her zaman sıradan giyiniyor

Her daim şık giyinen Selfe, yaşlıların tarzlarına verdikleri önemi kaybettiğini, söylerken, herkesin her yaşta kendisine bakmasını ve iyi giyinmesi gerektiğini belirtiyor.