Dünyayı ikiye ayıran Ugg botlar yeniden mi moda oluyor?

İngilizce 'çirkin' anlamındaki ugly kelimesinden türeyen Ugg botlar ihtişamlı yıllarına geri döndüğünün sinyallerini verdi. Ünlü isimler magazin sayfalarında Ugg botlarıyla yer almaya başlamışken, bir dönemin 'lüks' ürünün ilginç hikayesini sizler için derledik...

Derleyen: Dünya TAŞLARDAN

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Moda dünyasını ikiye ayıran ve 20 yıl öncesinin esintilerini taşıyan Ugg botlar havaların soğumasıyla sokak modasında kendine sağlam bir yer edinmeyi başardı. Hailey Bieber, Bella Hadid ve Emily Ratajowski gibi isimlerde de görmeye başladığımız Ugg botlar yeniden popüler bir ikon olma yolunda

Onları sevin ya da onlardan nefret edin, Ugg botları uzun zamandır ünlülerin bir uzantısı olarak kabul edilir. 1996’da Minnie Driver, “Çığlık”ın kırmızı halı galası için bir çift uzun, bej rengi Ugg tercih ederken, Leonardo DiCaprio, Julia Roberts, Beyoncé ve Kate Moss gibi isimler de bu botların hayranları arasında yer aldı.

Ancak Ugg botunun hikayesi, paparazzi çekimlerinden yıllar önce ve Los Angeles’ın yıldızlarla dolu bulvarlarından çok uzakta, San Diego’daki bir kumsalda başlıyor.

UGG’IN KÖKENİ

Avustralyalı sörfçü ve girişimci Brian Smith, 1978’de Güney Kaliforniya’ya taşındıktan sonra Ugg botunun ilk modelini tasarladı. Smith’in icadı, o zamanlar geleneksel ayakkabı pazarı tarafından küçümsendi, bu ‘garip’ görünümlü botların hiçbir zaman satamayacağı söylendi. Ancak sörfçülerin oluşturduğu topluluk bu fikre karşı çıktı ve Ugg botları işlevsellikleri nedeniyle çabucak benimsedi.

Ugg sörf alt kültürü onayını aldıktan sonra, Smith spor giyim endüstrisinde ilerlemeyi başardı. Ayakkabının sıcak kürklü iç kısmı kayak ve snowboard tutkunları tarafından benimsendi ve 1980’lerde botun en büyük hayranları ABD’nin orta batı ve doğu bölgelerindeki lise hokey takımlarına dönüştü. Marka kısa sürede öğrenci ekosistemine yayıldı. Smith o dönemler ‘arkadaş baskısı’nın büyük bir etken olduğunu söylüyor: Biz de kabul edelim, bir dönem Ugg sahibi değilseniz havalı sayılmazdınız!

HOLLYWOOD’A GİRİŞ DENEYİMİ

1990’ların başında, Smith bir uçuşta, People Magazine sayfalarına dalmış başka bir yolcuyu fark etti ve orada ve o anda, botları Hollywood’a sokmayı denemeye karar verdi. Smith, ilgilenen ünlülere ücretsiz bir çift Ugg teklif etti. Smith’in teklifi Neil Young, Brooke Shields, Tom Cruise ve Kate Hudson gibi isimler tarafından kabul gördü.

Ancak 2000 yılına kadar, Smith’in şirketi çok markalı ayakkabı devi Deckers Outdoor Corporation’a satmasından beş yıl sonra, işler ısınmaya başladı.

MİNİ ETEK DEVREYE GİRDİ

Deckers tarafından kiralanan bir New York pazarlama ajansı olan Bromley Group, Smith’in ünlüleri destekleme stratejisini sürdürdü ve yıldızların çekimler arasında onları giyebileceği umuduyla Ugg’ları film setlerine göndermeye başladı. Bromley Group’un müşteri temsilcisi Julie Nuernberg’in 2003 yılında PR haftasında söylediğine göre amaç; bu biçimsiz, işlevsel ve açıkçası seksi olmayan ayakkabıyı olmazsa olmaz bir moda öğesi veya “alışverişte mini bir etekle giyeceğiniz bir şey” olarak tanıtmaktı.

Müşteri temsilcisinin 20 yıl önce söylediği şey kısa bir süre içerisinde gerçeğe dönüştü ve Nicole Richie, Britney Spears ve Lindsay Lohan bu akımın başını çekti.

UGG’IN YILDIZI OPRAH

Moda sektöründeki şöhret takıntısı yüzünden Ugg’ın kaderi de ünlülerin elinde sayılırdı. Ugg çok geçmeden bunu da başardı ve Oprah Winfrey, Ugg’ı ilk kez 2000 yılında ‘En Sevilen Şeyler’ listesine aldı. Çalışanlarına 350 çift Ugg aldı ve bunu sadık izleyicileri ile paylaştı.

Smith, “Nasıl Nike koşu ile, Reebok aerobik ile, Zoom da pandemi ile peak yaptıysa, Ugg da Oprah sayesinde yaptı” dedi. Smith, Oprah sayesinde Ugg’ın kısa sürede milyonlara ulaşmaya başladığını aktardı.

Kitleler için Ugg, sıra dışı görünümüyle “Laguna Beach” ve “The O.C” gibi şovlar tarafından popüler hale getirilen stille de birleştirildi. Sokak stiline yön vermenin ilk adımları duyulmaya başladı…

BİR YILDA KARI YÜZDE 300 KATLANDI

Tarihler 2003’ü gösterdiğinde ise sadece bir yılda Ugg bot satışlarında yüzde 300’lük dev bir artış yaşandı. Stok sıkıntısı ve üretim yetersizliğinden kaynaklı bekleme listeleri oluştu. 2003 yılında New York Magazine, Ugg botların eBay’de normal fiyatlarının yüzde 200 fazlasına alıcı bulabildiğini yazdı.

Bir mağaza sahibi, müşterilerin “Ugg alabilmek için kavga edip ağladığı”nı bile söyledi.

Ancak arz talebinin yakalanması ve raflarda bir dizi sahte ürünün yer almasıyla Ugg botlar bir anda çekim noktası olmaktan günlük kullanılacak ayakkabıya dönüştü.

UGG’IN ÇÖKÜŞ DÖNEMİ

2009’da İngiliz Independent gazetesi, Ugg’ı “sizi çocuk bilekleriniz varmış gibi gösteren Avustralyalı ayakkabı” olarak adlandırdı. “Sienna Miller ve Cameron Diaz bile onları herhangi bir inançla taşıyamaz” diye devam etti.

Ancak zaman geçtikçe Ugg botların da popülerliği uçtu gitti. Bir dönemin lüks işareti artık gösterişsiz ve sıradan bir ürüne dönüştü.

Ta ki, geçtiğimiz aylara kadar…

VE YENİDEN YÜKSELİŞİ

Modanın geri dönüp dönüp kendini tekrarlamasına artık alıştık. Görüyoruz ki geçtiğimiz 20 senede zevkler yeniden değişmiş ve tarih adeta tekerrür etmiş.

Google verilerine göre, geçtiğimiz ay arama motorunda yapılan Ugg aramaları yüzde 90 oranında artış gösterdi.

Özellikle 2 yıla yakındır dünyanın yaşadığı pandemi süreci, aslında zevklerimizde de kalıcı değişikliklere neden oldu. Post Malone ve Justin Bieber gibi isimler bahçe ayakkabısı Crocs’un rönesansını ilan etti.

Trend tahmin şirketi WGSN’de ayakkabı ve aksesuar stratejisti Lucila Saldana’ya göre, 2020 ve 2021 yıllarında moda tamamen konfora dayalıydı.

İŞ BİRLİKLERİ ARTIYOR

Bu dalgalanmadan Ugg da nasibini aldı ve pandemi sırasında ticari ve tasarım düşüncesi olarak patladı. 2000’lerin başındaki hareketli günleri çağrıştıran bir masala geri dönen Ugg, muazzam etkisini 2022’de de göstereceğe benziyor. Avrupa sokakları şimdiden Ugg’larla kaplandı bile…

Bugün marka, Ugg’ın özünü yeniden tasavvur ederek ve yeni, daha keskin bir demografiye öncülük ederek, hareketli yüksek moda tasarımcılarıyla güçlerini birleştirmekle meşgul. Ekim ayında Ugg, moda sitesi Lyst’e göre arama ilgisini 48 saat içinde %94 oranında artıran bir koleksiyon oluşturmak için uygun fiyatlı lüks marka Telfar ile işbirliği yaptı. Bu ayın başlarında, Çinli tasarımcı Feng Chen, Ugg botunun tokalı kayışlı bir versiyonunu piyasaya sürdü.

2022’DE DE BOL BOL UGG GÖRECEĞİZ

Herkes markanın yeni sıra dışı stillerine katılmasa da Smith bazen “şirketin kimi kovaladığını merak ettiğini” itiraf etti.

Bu ay ABD’de Pinterest’te Uggs için yapılan aramalar Ocak 2021’e kıyasla yüzde 60 artarken, İngiltere’de de “Ugg kıyafetleri” ifadesinin kullanımında yüzde 300 artış olduğu belirtildi.

Pinterest’in moda başkanı Jessica Payne, pilates kıyafetleriyle genellikle ultra mini Uggs giyen Kaia Gerber’in ünlü yıldız gücüne atıfta bulunarak, ‘Ugg’ 2022’de yeniden canlanmaya hazırlanıyor” dedi.

ABD merkezli New York Times, Smith’in 1995 yılında markayı 15 milyon dolara (bugünün parasıyla 27.7 milyon dolar) satmasından bu yana gelirin 1.5 milyar dolara sıçradığını açıkladı.

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