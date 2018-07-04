Düşes Meghan Markle, sadece gardırobu için 1 milyon dolar harcadı

Sussex Düşesi Meghan Markle, şu sıralar stiliyle gündemde. Düşes olduktan sonra gardırobunu değiştiren Markle, sadece gardırobu için 2 ayda 1 milyon dolar harcama yapmış...

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Mayıs ayında Prens Harry ile evlenen Meghan Markle, şu sıralar oldukça popüler… Kraliçe ile davetlere, kutlamalara ve törenlere katılan Markle stiliyle de öne çıkıyor…

Öyle ki ilk kez bir Düşes Teen Choice Awards’ın ‘Stil ikonu’ kategorisinde Blake Lively, Harry Styles, Migos, Chadwick Boseman ve Zendaya ile yarışacak. Meghan, Teen Choice adaylığıyla kraliyette yeni bir ilke imza atmış olsa da Düşes'in, Kaliforniya'da gerçekleşecek törene katılımı beklenmiyor.

Giyim tarzıyla Lady Diana’ya da benzetilen Meghan Markle, oyunculuğu bıraktıktan sonra stilini değiştirse de asıl değişimi 19 Mayıs sonrası yaşadı. Evlendikten sonra gardırobunu yenileyen Markle, yaklaşık iki ayda 1 milyon dolar yani 4 miyon 600 bin TL harcama yapmış… Markle’ın bu ‘Pahalı’ gardırobu ile ilgili görüş veren Kraliyet uzmanı Katie Nicholl, Markle’ın 1 milyon dolarlık kıyafet ve aksesuar koleksiyonu edindiğini söyledi.

Entertainment Tonight'a konuşan Nicholl röportajda Markle'ın iki düğün kıyafetinin fiyatını da açıklamış. Clare Waight Keller imzalı Givency marka gelinlik 440 bin dolar. Düğün sonrası giydiği Stella McCartney imzalı resepsiyon elbisesi ise 157 bin dolar…

Katie Nicholl, Meghan’ın diğer etkinliklerde giydiği kıyafetler için de yorumda bulunmuş. Örneğin Markle'ın ilk kez Kraliçe Elizabeth ile tek başına görüldüğü etkinlikte giydiği Givenchy tasarımı krem rengi elbisesi 18 bin dolar.

Kraliçe için düzenenlenen askeri törende giydiği omuzları açıkta bırakan toz pembe düğmeli elbise Carolina Herrera imzalı ve fiyatı 4 bin dolar.

Markle'ın Prens Harry'nin kuzeninin düğününde tercih ettiği Oscar de la Renta elbisesi 6 bin dolar.

Markle'ın, kayınpederi Prens Charles'ın doğum günü şerefine düzenlenen bahçe partisinde giydiği Goat imzalı elbise 643 dolar. Ki bu da gardırobundaki en uygun fiyatlı kıyafetlerden biri…

Nicholl kıyafetlere verilen bu kadar paranın çöpe gitmemesi için bu elbiseleri tıpkı Kate Middleton gibi tekrar tekrar giyilmesi gerektiğini düşünüyor: “Bu tür fiyat etiketi taşıyan kıyafetleri satın aldığınızda, bunları tekrar kullanmamak suç olurdu.”

Meghan Markle’ın gardırobuna harcadığı para sosyal medyada da günün konusuydu… Pek çok kişi verilen her kuruşun buna değdiğini yazsa da “Müsrif gelin harcamalarıyla Kraliyeti batıracak” gibi yorum yapanlar da bir hayli fazlaydı…