Eda Taşpınar, botlarıyla dikkat çekti

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Sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerden Eda Taşpınar, geçtiğimiz gün Instagram hesabından bir fotoğraf paylaştı. Paylaşımda, Taşpınar’ın botları dikkat çekti. Vivienne Westwood markasına ait yaklaşık 3 bin TL değerinde Rocking Horse Boot adlı botlar sosyal medyanın diline düştü. ‘Kimi yürüyemeyeceği için oturarak poz vermiş’ derken, bazıları da ‘Zaten bu botlarla sadece oturarak poz verilir’ gibi yorumlarda bulundu. Atlara olan sevgisini bildiğimiz Taşpınar’ın piyasaya sürdüğü bir de at kılı fırçası var. Botlarının adı da ‘Horse Boot’ olunca ‘Eda’nın at merakı’ yorumları da vardı.