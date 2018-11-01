Edda Gimnes, Moschino’yu tasarımlarını çalmakla suçladı

Genç tasarımcı Edda Gimnes, dünyaca ünlü moda devi Moschino'yu tasarımlarını çalmakla suçladı. Marka tarafından ise açıklama oldukça sert oldu. Kreatif Direktör Jeremy Scott, sosyal medya hesabından markanın geçmişte hazırlanan koleksiyonlarından fotoğraflar paylaşarak, asıl hırsızın Edda olduğunu ima eden bir yazı paylaştı...

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Günümüzde ‘özgünlük’ kelimesi benliğini yitirdiği için hangi markaya bakarsanız bakın hep benzer işler görmeniz mümkün… Öyle ki benzerlikle kalmayıp birebir aynısını yapan markalar da yok değil… Dünyaca ünlü bir markanın tasarımını alıp ‘Replika’ dediğimiz ürünler tasarlayan ve bunları ucuza satan pek çok tasarımcı ve marka var.

Bir de tabii tanınmayan, ‘Nereden bilecekler’ düşüncesiyle hareket edilip ‘Çömez diye tabir ettiğimiz modacıların tasarımlarını devşirerek üreten ünlü moda devlerini de görüyoruz… İşte bu duruma benzer bir olay geçtiğimiz hafta Londra’da yaşandı… Genç tasarımcı Edda Gimnes, sosyal medya hesaplarından ard arda paylaşımlar yaparak Moschino’nun tasarımlarını çaldığını iddia etti. Çünkü kendince haklı sebepleri vardı. Zira Edda, geçen yıl Moschino'da çalışan biriyle tanıştığını ve ona koleksiyonunu gösterdiğini de söyledi.

Edda görüşmeyi şöyle anlattı: “Birbirinden ilham alan bir sektörde çalıştığımızı anlıyorum ve dedikleri gibi, imitasyon övgünün en iyi halidir. Fakat geçen yıl Kasım ayında Moschino ile New York'ta yaptığım toplantıdan sonra bunu görmek cesaret kırıcı. Toplantı yaptığım kişiye tamamen özgün olan kendi çalışmalarımı ve sketchbookumu gösterdim. Dünkü Moschino şovunu izlemek beni çok üzdü ve incinmiş hissettim. Sorgulanamaz bir şekilde benim SS16 ve SS17 koleksiyonlarımdan ilham alınmış ve bana asla övgü verilmemiş. Muhtemelen bunun anlaşılmayacağını düşündüler. Böyle olmayacağından emin olacağım. Fotoğraflara kendiniz bakın ve kararınızı verin.”

Edda’nın bu yazdıkları sosyal medyada bir anda gündeme oturdu. Kimi genç tasarımcıyı haklı bulurken, bazıları da Jeremy Scott’ın zaten böyle bir çizgisi olduğunu aslı tasarım hırsızlığı yapmayacağını yazdı… Moschino ve ünlü tasarımcı Jeremy Scott’tan da cevap gecikmedi..

İddiaların hepsini yalanlayan Moschino Kreatif Direktörü Scott, sosyal medya hesabından markanın eski koleksiyonlarına ait görseller paylaştı. Bu kez de Jeremy Scott karşı tarafı hırsızlıkla suçladı. Zira geçmişteki Moschino tasarımları da Edda’nın tasarımlarıyla neredeyse birebir aynı…

Sonuç olarak şu an kim kimden esinlendi, kim kimin tasarımını çaldı netleşmiş bir şey yok… Dolayısıyla sosyal medyanın da kafası karışmış durumda ve herkes paylaşımlarında ‘Peki o zaman hırsız kim?’ diye soruyor…