Edis trende uydu başörtüsü taktı

Edis, sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf ile gündem oldu. Dünyada son dönemlerde özellikle erkekler arasında akım haline gelen başörtü takma modasına uyan genç şarkıcının halini görenler şaşkına döndü...

Ünlü şarkıcı Edis, son zamanlarda stiliyle bir hayli oynamaya başladı. Yakın bir zamanda saçlarını civciv sarısına boyatan genç şarkıcı, bu haliyle Eminem’in 2000 yılında çıkardığı şarkısı Slim Shady’deki haline haline benzetildi.

Edis şimdi de başörtüsü takmış halini Instagram hesabından paylaştı. 60 binin üzerinde beğeni, 2 bin 500’e yakın yorum alan fotoğraf, sosyal medyada da adeta paylaşım rekoru kırdı. Şarkıcının bu halini görenler şaşkınlığını gizleyemediği gibi “Edis’e ne oluyor?” gibi yorumlar yaptı.

Hatta Edis’in sık sık imaj değişikliğine gitmesini ‘Tükenmişlik Sendromu’ olarak yorumlayanlar da oldu. Bu yorumlar öyle çoğaldı ki Edis, sanki bu yaklaşımlara bir cevap verir gibi “Tükenmedim, aksine yenileniyorum. Her şeye veda edip beyaz bir sayfa açmak istiyorum. O nedenle konserimin adı An’a Veda olacak” dedi…

Aslında başörtüsü takmak, son dönemlerde erkekler arasında oldukça popüler. Bunu ilk başlatan kişi ünlü şarkıcı Asap Rocky… Günlük hayatında sık sık başörtüsü takan rap’çi dışında, dünyaca ünlü giyim markası Marc Jacobs’ın sahibi Marc Jacobs da bu akıma ayak uydurdu… Başörtüsü artık ünlü tasarımcının da hayatının vazgeçilmez bir parçası oldu.

Ünlü isimler dışında moda dünyasının devleri de koleksiyonlarına başörtüsü eklemeye başladı. Moda markaları arasında da akıma ilk uyan Gucci markası oldu. İlk etapta çok yadırgansa da, şu an pek çok markanın koleksiyonunda erkekler için tasarlanmış başörtülerini görmeniz mümkün…