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Edis trende uydu başörtüsü taktı
Edis trende uydu başörtüsü taktı
Edis, sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf ile gündem oldu. Dünyada son dönemlerde özellikle erkekler arasında akım haline gelen başörtü takma modasına uyan genç şarkıcının halini görenler şaşkına döndü...
Hale Ceylan BARLAS
Moda 26 Kasım 2019 - 11:24

Ünlü şarkıcı Edis, son zamanlarda stiliyle bir hayli oynamaya başladı. Yakın bir zamanda saçlarını civciv sarısına boyatan genç şarkıcı, bu haliyle Eminem’in 2000 yılında çıkardığı şarkısı Slim Shady’deki haline haline benzetildi.

Edis bu haliyle Eminem’e benzetildi…

Edis şimdi de başörtüsü takmış halini Instagram hesabından paylaştı. 60 binin üzerinde beğeni, 2 bin 500’e yakın yorum alan fotoğraf, sosyal medyada da adeta paylaşım rekoru kırdı. Şarkıcının bu halini görenler şaşkınlığını gizleyemediği gibi “Edis’e ne oluyor?” gibi yorumlar yaptı.

Edis Gökhan, XOXO dijidal dergisinden Gökhan Yorgancı’nın objektifine başörtüsüyle poz verdi.

Hatta Edis’in sık sık imaj değişikliğine gitmesini ‘Tükenmişlik Sendromu’ olarak yorumlayanlar da oldu. Bu yorumlar öyle çoğaldı ki Edis, sanki bu yaklaşımlara bir cevap verir gibi “Tükenmedim, aksine yenileniyorum. Her şeye veda edip beyaz bir sayfa açmak istiyorum. O nedenle konserimin adı An’a Veda olacak” dedi…

Asap Rocky

Aslında başörtüsü takmak, son dönemlerde erkekler arasında oldukça popüler. Bunu ilk başlatan kişi ünlü şarkıcı Asap Rocky… Günlük hayatında sık sık başörtüsü takan rap’çi dışında, dünyaca ünlü giyim markası Marc Jacobs’ın sahibi Marc Jacobs da bu akıma ayak uydurdu… Başörtüsü artık ünlü tasarımcının da hayatının vazgeçilmez bir parçası oldu.

Marc Jacobs

Ünlü isimler dışında moda dünyasının devleri de koleksiyonlarına başörtüsü eklemeye başladı. Moda markaları arasında da akıma ilk uyan Gucci markası oldu. İlk etapta çok yadırgansa da, şu an pek çok markanın koleksiyonunda erkekler için tasarlanmış başörtülerini görmeniz mümkün…

GucciB

Son güncelleme: 11:28 - 26.11.2019