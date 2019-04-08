El Chapo’nun eşi kıyafet markası çıkarıyor

Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman’ın yani ‘El Chapo’nun eşi Emma Coronel Aispuro, bir kıyafet markası çıkarıyor. İki ay önce müebbet hapis cezasına çarptırılan Guzman’ın eşi, dava sürecinde genellikle stiliyle medyada yer almıştı.

Markasının ismini ‘El Chapo Guzman: JGL’ koyan Coronel, yeni markasının tanıtımını Instagram hesabından yaptı ve tasarımcılara da kendisiyle çalışmaları için çağrıda bulundu.

Coronel, çıkaracağı marka ile eşinin ve kendisinin tarzlarını korumayı hedefliyor. Emma markasının içeriğiyle ilgili pek bilgi vermese de “Amacım kendi tarzımı ve Joaquin’kini korumak, ancak daha fazla detay vermeyeceğim, sürpriz olsun” demeyi ihmal etmedi…

