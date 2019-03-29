Elizabeth Hurley 25 yıl sonra aynı elbiseyi giydi

Oyuncu Elizabeth Hurley, 1994'te Dört Nikah Bir Cenaze filminin galasında giydiği elbiseyi, 25 yıl aradan sonra bu kez yeniden bir çekim için giydi...

Seksi ve genellikle bikinili pozlarıyla sosyal medya fenomeni haline gelen ünlü oyuncu Elizabeth Hurley, 25 yıl sonra, Elizabeth’i Elizabeth yapan elbiseyi yeniden giydi… Hurley, 1994 yılında, başrolü Hugh Grant ile paylaştığı Dört Nikah Bir Cenaze filminin galasına giderken, Versace markasına ait derin göğüs ve bacak dekolteli bir elbise giymişti… O dönem bakışları üzerine çeken oyuncu bir anda parlamış, herkes Elizabeth’i konuşmaya başlamıştı. Üstelik o dönem Hugh Grant ile birlikte olan Hurley, gecenin en dikkat çeken kadını olunca, kıskançlıklar, dedikodular da su üstüne çıkmıştı…

Ne var ki Elizabeth Hurley yıllar yıllar sonra Mail on Sunday gazetesine bir açıklama yaptı ve elbisenin yüzünden kariyer sahibi olamadığını söylemiş ve “Belki de o gece daha ağırbaşlı bir elbise giyseydim, kariyerim çok daha farklı şekillenebilir ve ben daha çok ciddiye alınan bir oyuncu olabilirdim” dedi.

Elizabeth Hurley, kendisine iyi gelmediğini düşündüğü elbiseyi 25 yıl sonra yeniden Harper’s Bazaar dergisinin çekiminde giydi. Şu an 53 yaşında olan Hurley’in sosyal medyaya düşen fotoğrafları beğeni toplarken, elbisenin göğüs kısmı farklı olmasına rağmen pek çok kişi de tasarımın şimdi daha çok yakıştığını yazdı.