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Elizabeth Hurley Nedret Taciroğlu elbise tercih etti
Elizabeth Hurley Nedret Taciroğlu elbise tercih etti
Ünlü oyuncu Elizabeth Hurley, geçen akşam New York'ta katıldığı bir davette, Nedret Taciroğlu imzalı, altın rengi elbise giydi... Hurley, gecenin en dikkat çeken isimlerinden biriydi...
Moda 21 Kasım 2019 - 14:27

Sosyal medyadaki seksi paylaşımlarıyla dikkat çeken Elizabeth Hurley, geçen akşam New York’taki Lincoln Center’daki Corporate Fashion galasına katıldı. 54 yaşındaki Hurley, gala gecesi, Estee Lauder’in eski başkanı Leonard A. Lauder’ı onurlandırdı. Zira Hurley, 1995’ten 2001’e kadar markanın yüzüydü ve firmanın sözcülüğünü yapıyordu.
Halen markanın ‘Meme Kanseri Kampanyası’nın küresel elçisi olan ünlü oyuncu, gecede Nedret Taciroğlu imzalı, altın rengi bir elbise giydi. Başarılı modacı Nedret Taciroğlu’nun geçmiş dönemde hazırladığı koleksiyonda yer alan elbise, kırmızı halı seromonisinde de ilgi gördü.

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