Elizabeth Hurley Nedret Taciroğlu elbise tercih etti
Sosyal medyadaki seksi paylaşımlarıyla dikkat çeken Elizabeth Hurley, geçen akşam New York’taki Lincoln Center’daki Corporate Fashion galasına katıldı. 54 yaşındaki Hurley, gala gecesi, Estee Lauder’in eski başkanı Leonard A. Lauder’ı onurlandırdı. Zira Hurley, 1995’ten 2001’e kadar markanın yüzüydü ve firmanın sözcülüğünü yapıyordu.
Halen markanın ‘Meme Kanseri Kampanyası’nın küresel elçisi olan ünlü oyuncu, gecede Nedret Taciroğlu imzalı, altın rengi bir elbise giydi. Başarılı modacı Nedret Taciroğlu’nun geçmiş dönemde hazırladığı koleksiyonda yer alan elbise, kırmızı halı seromonisinde de ilgi gördü.