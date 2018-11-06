Elizabeth Hurley seksi dans şovu ile dikkat çekti

Her daim seksi paylaşımlarıyla dikkat çeken 53 yaşındaki Elizabeth Hurley, geçtiğimiz gün Maldivler'de çektiği video ile gündeme oturdu...

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Elizabeth Hurley bikinili paylaşımlar yapmaya devam ediyor. 53 yaşındaki eski model ve oyuncu Hurley, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabına yüklediği video ile gündeme oturdu.

Maldivler’e tatile giden Elizabeth Hurley, kendine ait Elizabeth Hurley markasına ait, 1100 TL’lik bir bikini giydi ve üstündeki bornozu dans ederek çıkarmaya başladı.

Kashmir adlı bikinisiyle poz vermeyi de ihmal etmeyen Hurley, Maldivler’de geceliği 45 bin TL’lik bir otelde konaklıyor…