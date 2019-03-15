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Elizabeth Hurley tasarımlarının modeli oldu
Elizabeth Hurley tasarımlarının modeli oldu
Aktris Elizabeth Hurley sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yeni sezon bikinilerini görücüye çıkardı.
Moda 15 Mart 2019 - 09:28

Sosyal medya hesabı üzerinden bir milyonu aşan takipçisine ulaşan ve onlara kendi hayatına dair renkli kareler sunan 53 yaşındaki Elizabeth Hurley, kendi imzasını taşıyan yeni sezon bikini ve mayolarının tanıtımını yapmaya başladı.

İlerleyen yaşına rağmen son derece fit bir görüntüye sahip olan Hurley paylaştığı bikinili pozlarla beğeni topluyor.

Düz karnı ve seksi bikini modelleriyle dikkat çeken aktris yeni kreasyonundan parçalar tanıtırken bebek mavisi ve desenli bikinisi ile beğeni topladı. Toplamda bin 200 lira satış fiyatına sahip bikinisini Hurley ‘ışıltılı bir bikini’ notuyla paylaştı.

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