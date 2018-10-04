Elle Macpherson sosyal medyada paylaştığı son haliyle şaşkına uğrattı

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Onun adı ‘Bayan Vücut’ ve bu lakabı yıllardır ne kimseye kaptırdı ne de kaptırmaya niyeti var. 55 yaşında olmasına rağmen genç görünümünü sağlıklı bir hayata borçlu olduğunu söyleyen eski oyuncu ve model Macpherson, sosyal medyadan paylaştığı bir fotoğrafla şaşkınlık yarattı…

Her daim görmeye alışık olmadığımız bir şekilde, genç görünümünün aksine olduğundan daha yaşlı görünen Elle, kullanıcıların ‘Demek ki makyaj ve photoshop eseriymiş’ gibi yorumlarına maruz kaldı…

Estetikli olup olmadığı konusunda da soruların yöneltildiği iki çocuk annesi Macpherson, daha önce verdiği bir röportajda estetik yaptırmadığını, dengeli beslenmenin, düzenli fiziksel aktivitede bulunmanın ve vücudun ph dengesini korumanın yeterli olduğunu belirtmişti…