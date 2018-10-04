Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Elle Macpherson sosyal medyada paylaştığı son haliyle şaşkına uğrattı
Elle Macpherson sosyal medyada paylaştığı son haliyle şaşkına uğrattı
'Bayan Vücut' olarak bilinen 55 yaşındaki Elle Macpherson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşkına uğrattı...
Moda 4 Ekim 2018 - 13:23

Onun adı ‘Bayan Vücut’ ve bu lakabı yıllardır ne kimseye kaptırdı ne de kaptırmaya niyeti var. 55 yaşında olmasına rağmen genç görünümünü sağlıklı bir hayata borçlu olduğunu söyleyen eski oyuncu ve model Macpherson, sosyal medyadan paylaştığı bir fotoğrafla şaşkınlık yarattı…

Elle Macpherson, Vogue Paris için çok özel pozlar vermişti...

Elle Macpherson, Vogue Paris için çok özel pozlar vermişti…

Her daim görmeye alışık olmadığımız bir şekilde, genç görünümünün aksine olduğundan daha yaşlı görünen Elle, kullanıcıların ‘Demek ki makyaj ve photoshop eseriymiş’ gibi yorumlarına maruz kaldı…

elle-macpherson3

Elle Macpherson

Estetikli olup olmadığı konusunda da soruların yöneltildiği iki çocuk annesi Macpherson, daha önce verdiği bir röportajda estetik yaptırmadığını, dengeli beslenmenin, düzenli fiziksel aktivitede bulunmanın ve vücudun ph dengesini korumanın yeterli olduğunu belirtmişti…

İşte son hali...

İşte son hali…

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Etiketler