Ellie Goulding’in gelinliği tam 640 saatte tamamlanmış

Dünyaca ünlü şarkıcı Ellie Goulding ve küratör sevgilisi Caspar Jopling, haftasonu York Minster kilisesinde görkemli bir şekilde dünyaevine girdi. Jopling asil bir aileden geldiği için kraliyet düğünlerini aratmayacak düzeyde bir organizasyon yapıldı. Davete Kraliyet Ailesi’nden pek çok kişi katıldı. Tabii Orlando Bloom, Katy Perry gibi ünlü oyuncu ve şarkıcılar da düğünde hazır bulundu.

Düğünün en çok konuşulan konusu ise Ellie Goulding’in gelinliği oldu. Son derece sade ve boğucu bir görünüme sahip olan gelinlik meğer 640 saatte yani 26 günde tamamlanmış lakin sanki 6 saatte yapılmış ve giyilmiş gibi duruyor. Duvak ise 591 saatte hazırlanmış.

32 yaşındaki yıldızın gelinliğini, Chloe markasının tasarımcısı Natacha Ramsay-Levi tasarları. Yüksek yaka, ipek, Viktoryen elbiseye York’un beyaz gülleriyle işlenmiş. Ellie Goulding duvağına kendisinin ve eşinin baş harflerinin işlenmesini istemiş.