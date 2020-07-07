Elon Musk şort tasarladı, ürün anında tükendi

Tesla’nın CEO’su Elon Musk, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, markasına ait bir şort tasarladıklarını, ürünün limitli sayıda üretildiğini duyurdu. Musk duyuru yapar yapmaz, kırmızı renkli şort satış rekoru kırdı. Önünde altın rengi ile Tesla logosu bulunan, arkasında ise yine aynı renkle S3XY (Tesla'nın otomobil modelleri olan S, 3, X ve Y'nin bir araya getirilmiş hali) yazısının yer aldığı şort 69 dolar 42 cent yani 480 TL’den satıldı ve anında tükendi.

