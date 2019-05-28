Elton John’un yeni filmi Rocketman için 1 milyondan fazla Swarovski kristali kullanıldı

Ünlü şarkıcı Elton John'un merakla beklenen filmi Rocketman'in detayları ortaya çıkmaya başladı. 14 Haziran'da gösterime girecek olan filmde, sadece kostümlerde 1 milyondan fazla Swarovski taş kullanılmış...

Elton John’un, müzik dünyasında çığır açan yıllarını, ünlü şarkıcının ikonik stiliyle birlikte ele alan müzikal ve fantastik bir film olan Rocketman’in detayları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

Ülkemizde 14 Haziran’da gösterime girecek olan filmin kostümlerini BAFTA adayı kostüm tasarımcısı Julian Day hazırladı. Sör Elton John’u canlandıran oyuncu Taron Egerton için 64 kostüm hazırlayan ve Swarovski markasıyla bir işbirliğine giden Day, kıyafetlerde 1 milyondan fazla Swarovski kristali kullanmış.

Müzisyenin utangaç piyano dahisi Reginald Dwight’tan uluslararası süperstar Elton John’a dönüşümünün anlatıldığı filmde, John’un 1975’teki Los Angeles Dodger Stadyumu konserlerindeki ikonik kostümü, tamamen kristallerden hazırlanmış.

Filmde ayrıca kristallerle süslü bir şeytan başlığı, 60 bin Swarovski kristaliyle bezenmiş güneş gözlükleri, kristal ve Swarovski Crystal Pearl ile bezeli şaşalı ‘Elizabeth’ kostümü, kristal ayakkabılar, aksesuarlar ve mücevherler, klasikleşmiş Elton John aksesuarı, müzisyenin gösterişli tarzını tam anlamıyla yansıtmış…

