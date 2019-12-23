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Emanuel Ungaro hayatını kaybetti
Emanuel Ungaro hayatını kaybetti
Fransız moda tasarımcısı Emanuel Ungaro Paris'te 86 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü tasarımcı moda dünyasına 1960'lı yıllarda adım atmıştı...
Moda 23 Aralık 2019 - 10:23

Dünyaca ünlü Fransız moda tasarımcısı Emanuel Ungaro, dün Paris’te hayatını kaybetti. 1960’lı yıllarda kendi moda evini kuran, cesur renkler ve baskılarla adında söz ettiren 86 yaşındaki Ungaro, 2005 yılında emekli olunca markasını da satmıştı.
Terziliğe ilk olarak babasının yanında başlayan, 20’li yaşlarında kendi ayaklarında durabilmek için Paris’e taşınan tasarımcı daha çok haute couture üzerine yoğunlaştı. Hazır gimi kıyafetler de tasarlayan Emanuel Ungaro, 25 yaşındayken moda tasarımcısı Cristobal Balenciaga’nın yanında asistan olarak çalışmaya başladı. 1980’lerde ve 1990’larda popülaritesinin zirvesinde olan Ungaro, Jacqueline Kennedy, Gena Rowlands ve Catherine Deneuve gibi ünlüleri ve aktrisleri giydirdi.

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