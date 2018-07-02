Emily Ratajkowksi tam bir ‘Polka-Dot’ fanı çıktı

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Dünyaca ünlü model ve oyuncu Emily Ratajkowski, yaklaşık bir haftadır Yunanistan’da tatilde. Dün de Gigi Hadid ile birlikte teknede görüntülenen Ratajkowski, adeta bikini şov yaptı.

Emily teknede, sütlü kahve ve lacivert renklerinde iki bikini giydi. Tasarımlar modelin kendisine ait markası Inamorata’ya ait. Her biri yaklaşık 550 değerinde olan tasarımların ortak özelliği ise puantiyeli olması…

Puantiye aslında Emily için vazgeçilmez bir detay. Zira gerek tasarımlarında gerek günlük hayatta giydiği kıyafetlerde çoğunlukla ‘polka-dot’ tercih ediyor.

Puantiye, 2018 yaz sezonunun da trendlerinden biri. Bu yıl altın çağını yaşayan puantiyeyi Emily’de olduğu gibi hem plajlarda hem sokak modasında sık sık göreceğiz…

