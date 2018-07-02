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Emily Ratajkowksi tam bir ‘Polka-Dot’ fanı çıktı
Emily Ratajkowksi tam bir ‘Polka-Dot’ fanı çıktı
Ünlü model Emily Ratajkowski, Gigi Hadid ve kız arkadaşlarıyla Yunanistan'da tatilde. Tatil kombinlerini adına ait markadaki bikinilerden yana kullanan Ratajkowski, özelikle puantiyeye takmış durumda...
Hale Ceylan BARLAS
Moda 2 Temmuz 2018 - 12:40

Dünyaca ünlü model ve oyuncu Emily Ratajkowski, yaklaşık bir haftadır Yunanistan’da tatilde. Dün de Gigi Hadid ile birlikte teknede görüntülenen Ratajkowski, adeta bikini şov yaptı.
emily-backgrid2Emily teknede, sütlü kahve ve lacivert renklerinde iki bikini giydi. Tasarımlar modelin kendisine ait markası Inamorata’ya ait. Her biri yaklaşık 550 değerinde olan tasarımların ortak özelliği ise puantiyeli olması…

Emily Ratajkowski arkadaşı Gigi Hadid ile birlikte Yunanistan'da tatilde...

Emily Ratajkowski arkadaşı Gigi Hadid ile birlikte Yunanistan’da tatilde…

Puantiye aslında Emily için vazgeçilmez bir detay. Zira gerek tasarımlarında gerek günlük hayatta giydiği kıyafetlerde çoğunlukla ‘polka-dot’ tercih ediyor.
emily-backgridPuantiye, 2018 yaz sezonunun da trendlerinden biri. Bu yıl altın çağını yaşayan puantiyeyi Emily’de olduğu gibi hem plajlarda hem sokak modasında sık sık göreceğiz…
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