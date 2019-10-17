Emily Ratajkowski Miami’de tatilde

Emily Ratajkowski, kız arkadaşlarıyla birlikte Miami'ye tatile gitti. Kendi markasına ait siyah bir bikini giyen model, g-string bikini altı ile paparazzilere yakalandı. Magazincileri gören Ratajkowski, kaçmak yerine bol bol poz verdi.

Sosyal medyada yaptığı seksi paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken ünlü model Emily Ratajkowski, arkadaşlarıyla birlikte Miami’ye gitti.

Kız arkadaşlarıyla havuzbaşında güneşlenen Emily, seksi bikinisiyle ne kadar formda olduğunu göstermiş oldu.

Kendine ait markası Inamorata’ya ait olan iki parçadan oluşan, 121 stenlin değerindeki g-string bikinisini güneş gözlüğü, elmas yüzüğü ve altın rengi halka küpelerle kombinleyen 28 yaşındaki tasarımcı, bol bol havuza girdi.

Dümdüz karnı ve fit vücudu ile paparazzilere yakalanan Emily, diğer ünlüler gibi kaçmak yerine, basını farkedince poz verdi.

