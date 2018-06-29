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Emily Ratajkowski Mykonos’ta görüntülendi
Emily Ratajkowski Mykonos’ta görüntülendi
Ünlü model Emily Ratajkowski, arkadaşıyla Mykonos'a tatile gitti. Seksi bikinisiyle görüntülenen Ratajkowski rahat tavırlarıyla dikkat çekti
Moda 29 Haziran 2018 - 13:36

Model ve oyuncu Emily Ratajkowski, bir arkadaşı ile birlikte dün Mykonos’a tatile gitti. 27 yaşındaki model plajda kendisine ait Inamorata markasının bir bikinisi ile görüntülendi.
emiliy-splash1Turuncu tanga bir bikini giyen Emily geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği plaj koleksiyonuyla da dikkat çekiyor. Genelde seksi modellerin yer aldığı koleksiyonda tek parça fiyatları 75 dolardan başlıyor.
emiliy-splashEmily, bikinisini bir çift altın küpe ve 90’lar stili bir güneş gözlüğü ile tamamlamış.

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