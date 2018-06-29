Emily Ratajkowski Mykonos’ta görüntülendi

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Model ve oyuncu Emily Ratajkowski, bir arkadaşı ile birlikte dün Mykonos’a tatile gitti. 27 yaşındaki model plajda kendisine ait Inamorata markasının bir bikinisi ile görüntülendi.

Turuncu tanga bir bikini giyen Emily geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği plaj koleksiyonuyla da dikkat çekiyor. Genelde seksi modellerin yer aldığı koleksiyonda tek parça fiyatları 75 dolardan başlıyor.

Emily, bikinisini bir çift altın küpe ve 90’lar stili bir güneş gözlüğü ile tamamlamış.