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Emily Ratajkowski yeni sütyeni ile dikkat çekti
Emily Ratajkowski yeni sütyeni ile dikkat çekti
Emily Ratajkowski, dün akşam sosyal medya hesabından markasına ait bir sütyen tanıttı. Normalde çok büyük olmayan göğüslerinin fotoğrafta iki katı olması, önce silikon yaptırdığını düşündürdü. Ne var ki tamamen sütyen hilesiydi...
Moda 30 Aralık 2019 - 08:01

Ünlü model Emily Ratajkowski, dün Instagram hesabından yaptığı paylaşımla çok konuşuldu. Kendine ait plaj markası dışında iç çamaşırı koleksiyonu da hazırlayan Emily, yeni ürününü tanıtmak için kamera karşısına geçti.

Emily Ratajkowski, alttan destekli sütyen ile poz verdi herkes şoka girdi… Paylaşım 2 milyona yakın beğeni aldı.

Dantelli ve beyaz bir sütyen ile yatarak poz veren Emily’nin göğüsleri hiç olmadığı kadar büyük görünüyordu. Pek çok kişiyi şoka uğratan görüntü, silikon olasılığını düşündürdü. Ne var ki sütyen ‘Push up’ yani alttan destekli olduğu için olduğundan çok daha büyük görünüyor…

Emily desteksiz sütyen ile

Son güncelleme: 08:15 - 30.12.2019
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