Emily Ratajkowski yeni sütyeni ile dikkat çekti

Emily Ratajkowski, dün akşam sosyal medya hesabından markasına ait bir sütyen tanıttı. Normalde çok büyük olmayan göğüslerinin fotoğrafta iki katı olması, önce silikon yaptırdığını düşündürdü. Ne var ki tamamen sütyen hilesiydi...

Ünlü model Emily Ratajkowski, dün Instagram hesabından yaptığı paylaşımla çok konuşuldu. Kendine ait plaj markası dışında iç çamaşırı koleksiyonu da hazırlayan Emily, yeni ürününü tanıtmak için kamera karşısına geçti.

Dantelli ve beyaz bir sütyen ile yatarak poz veren Emily’nin göğüsleri hiç olmadığı kadar büyük görünüyordu. Pek çok kişiyi şoka uğratan görüntü, silikon olasılığını düşündürdü. Ne var ki sütyen ‘Push up’ yani alttan destekli olduğu için olduğundan çok daha büyük görünüyor…