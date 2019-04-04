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Emily Ratajkowski’nin arkadaşı fotoğrafı filtresiz paylaşınca tüm foyası ortaya çıktı
Emily Ratajkowski’nin arkadaşı fotoğrafı filtresiz paylaşınca tüm foyası ortaya çıktı
Ünlü model Emily Ratajkowski, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından yaptığı ip bikinili paylaşımıyla büyük beğeni toplamıştı. Geçtiğimiz günlerde ise aynı videoyu yanındaki arkadaşı paylaştı ve Ratajkowski'nin kalçasının çatlaklar içinde olduğu görüldü...
Moda 4 Nisan 2019 - 15:53

Emily Ratajkowski, geçtiğimiz hafta arkadaşı Barbara Knapp ile birlikte çekilmiş bir videosunu Instagram Story’de paylaştı. Markasına ait bikini koleksiyonundan ip bikini giyen ünlü model, seksi ve pürüzsüz vücuduyla dikkat çekmişti…

Aradan kısa bir süre geçti ve Knapp, Emily ile çekilmiş bir fotoğrafını ‘Her zaman beni düzelttiğin için minnettarım’ yazarak paylaştı. Emily de fotoğrafı ‘Repost’ yaparak ‘Arkadaşlar ne içindir’ yazdı… Ne var ki fotoğrafta o pürüzsüz gördüğümüz vücudun çatlaklarla dolu olduğu görülünce, sosyal medya Emily ile dalga geçti…

Knapp ‘Beni her zaman düzelttiğin için minnettarım’ yazdı bu fotoğrafı paylaştı…

Arkadaşı farkında olmadan sebep olduğu durumdan dolayı özür mahiyetinde paylaşımlar yapsa da pek çok kişi ‘Artık Emily’nin çatlakları olduğunu biliyoruz’ gibi yorumlar yaptı… Ratajkowski de bu yorumların üzerine ‘Çatlaklarımla mutluyum’ yazan Story paylaşımları yaptı…

Kendisiyle dalga geçilen Emily Ratajkowski ‘Böyle çok güzel’ yazan bir paylaşım yaptı.

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