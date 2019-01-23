Emily Ratajkowski’nin göğüsleri sosyal medyanın diline düştü

Sosyal medyanın en çok takip edilen modellerinden biri olan Emily Ratajkowski, dün paylaştığı fotoğrafla alay konusu oldu. Elbisesinden sarkmış gibi görünen göğüsleri Instagram kullanıcılarının diline düştü...

Çıplak paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü model Emily Ratajkowski, dün yaptığı paylaşımla yine en çok konuşulan konulardan biri oldu. Fransız moda markası Jacquemus’a ait 1850 TL’lik beyaz mini bir gömlek elbise giyen model, dekoltesinden görünen göğüsleri ile dikkatleri üzerine çekti.

Sosyal medya kullanıcıları, Bahia adlı elbiseden sarkmış gibi görünen memesi ile dalga geçti. ‘Hamburger ekmeğinin arasındaki köfte gibi görünüyor’, ‘Ben olsam memem böyle görünüyor diye bırak sosyal medyaya koymayı, sokağa bile çıkmam’, ‘Gencecik kız ne hale gelmiş’ gibi pek çok yorum yapıldı…

