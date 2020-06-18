Emma Watson, Kering Grubu’nun yönetim kuruluna seçildi

Dünyaca ünlü oyuncu Emma Watson, Kering şirketinin 2020’nin yıllık genel toplantısında, hissedarların onayı ile yönetim kuruluna girdi ve Yönetim Kurulu Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı seçildi. Kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği ya da çevre ve sürdürülebilirlik için sessiz kalmayan, oyunculuğuyla olduğu kadar aktivizmi ile de tanınan Emma Watson’un atanması Kering için akıllı bir hareket olarak görülüyor.

Gucci, Bottega Veneta, Alexander McQueen, Yves Saint Laurent ve Balenciaga gibi lüks markaların yer aldığı Kering Başkanı ve CEO’su François-Henri Pinault, konu ile ilgili bir açıklama yaptı ve “Jean Liu, Tidjane Thiam ve Emma Watson’ı yönetim kurulumuza davet etmekten mutluluk duyuyorum. Bilgi ilgi ve yetkinlikleri, geçmişlerinin ve bakış açılarının çeşitliliği, Kering Yönetim Kurulu’na paha biçilmez destekleri olacaktır. Bakış açısı çeşitliliği ve farklı deneyimlerin getirdiği zenginlikten gelen kolektif zeka, organizasyonumuzun geleceği için hayati önem taşıyor ve takıma bu kadar etkileyici yetenekler eklemekten gurur duyuyorum” dedi.