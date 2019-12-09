Emma Watson Little Women film galasındaki stiliyle alay konusu oldu

Ünlü oyuncu Emma Watson, dün akşam Little Woman – Küçük Kadınlar filminin New York’taki Modern Sanat Müzesi’nde düzenlenen galasına katıldı. Kırmızı halıda boy gösteren oyuncu, Balenciaga markasının 2020 yaz koleksiyonuna ait, asimetrik kesim siyah elbisesi ile şaşkınlık yarattı.

Son derece rüküş bir görünüm elde eden Watson, belki de filmindeki döneme ve karaktere gönderme yapmaya çalışmış ama maalesef, uzun çizmeler, göğüs kısmındaki tüyler, gotik makyajı ile bırakın Victoria tarzı yaratmayı, sanki bambaşka bir yüzyılda yaşıyormuş gibi bir görünüm yaratmış.

BM İyi Niyet Elçisi, bordo tonlarındaki farı ve ruju ile kıyafeti daha da çekilmez bir hale getirmiş. 29 yaşındaki aktris, romantik olmaya çalışırken gotik, içine birazcık da Victorian stili ekleyerek ortaya karışık bir stil çıkarmış. Haliyle sosyal medyanın da diline düştü. Pek çok kişi elbiseyi hamile kıyafetine benzetti.