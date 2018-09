Emmy Ödülleri 2018 kırmızı halı görünümleri

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Bu yıl 70’incisi düzenlenen Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. 22 dalda adaylık eden Game of Thrones en iyi dizi seçilirken, dizide Tyrion Lannister karakterine can veren Peter Dinklage drama kategorisinde En İyi Yardımcı Erkek ödülünün sahibi oldu. Claire Foy, The Crown dizisindeki performansıyla drama dalında En İyi Kadın Oyuncu seçildi. En enteresan olanı ise Netflix, 17 yıl üst üste en çok dalda adaylık kazanan HBO’yu bu sene geride bıraktı. Yani demek şu demek oluyor; HBO, son 20 yılda ilk kez Emmy Ödülleri’nde en çok aday çıkaran kanal unvanını kaybetti.

Geceye damga vuran bir başka konu da The Oscars ilen En İyi Varyete Özel Programı Yönetmeni ödülü kazanan Glenn Weiss’ın yaptığı evlenme teklifi oldu. Yaklaşık iki hafta önce kaybettiği annesinin yüzüğüyle diz çöken yönetmen, “Güneş ışığının solmasına izin verme” diyerek sahnede sevgilisine evlenme teklif etti.

Gray’s Anatomi dizisi ile tanıdığımız Sandra Oh, her ne kadar ödülün sahibi olamasa da Emmy'de En İyi Kadın Oyuncu ödülü için aday gösterilen ilk Asyalı kadın oldu.

Tüm bunların dışında tabii ki kırmızı halı da geceye damgasını vurdu. Törene katılan ünlü isimlerin genel anlamda oldukça şık olduklarını söyleyebiliriz. Üstelik hiçbiri seksi kıyafetlerle gelmemişti. Son derece elegan bir tavır sergileyen ünlü kadın oyuncular seksapaliteye yüklenmeden de dikkat çekilebileceğini ve şık olunacağını göstermiş oldu…