Emmy Ödülleri 2018 kırmızı halı görünümleri

70'inci Emmy Ödülleri 2018'in kazananları belli oldu. Ödül alanlar kadar kırmızı halıda boy gösteren ünlü oyuncuların stillerinde seksapalitenin olmaması dikkat çekti. Ünlü kadınların tercihleri 'Demek ki dekolteli, transparan ya da seksi kıyafetler giymeden de şık olunabiliyormuş' dedirtti...
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Bu yıl 70’incisi düzenlenen Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. 22 dalda adaylık eden Game of Thrones en iyi dizi seçilirken, dizide Tyrion Lannister karakterine can veren Peter Dinklage drama kategorisinde En İyi Yardımcı Erkek ödülünün sahibi oldu. Claire Foy, The Crown dizisindeki performansıyla drama dalında En İyi Kadın Oyuncu seçildi. En enteresan olanı ise Netflix, 17 yıl üst üste en çok dalda adaylık kazanan HBO’yu bu sene geride bıraktı. Yani demek şu demek oluyor; HBO, son 20 yılda ilk kez Emmy Ödülleri’nde en çok aday çıkaran kanal unvanını kaybetti.
Geceye damga vuran bir başka konu da The Oscars ilen En İyi Varyete Özel Programı Yönetmeni ödülü kazanan Glenn Weiss’ın yaptığı evlenme teklifi oldu. Yaklaşık iki hafta önce kaybettiği annesinin yüzüğüyle diz çöken yönetmen, “Güneş ışığının solmasına izin verme” diyerek sahnede sevgilisine evlenme teklif etti.
Gray’s Anatomi dizisi ile tanıdığımız Sandra Oh, her ne kadar ödülün sahibi olamasa da Emmy'de En İyi Kadın Oyuncu ödülü için aday gösterilen ilk Asyalı kadın oldu.
Tüm bunların dışında tabii ki kırmızı halı da geceye damgasını vurdu. Törene katılan ünlü isimlerin genel anlamda oldukça şık olduklarını söyleyebiliriz. Üstelik hiçbiri seksi kıyafetlerle gelmemişti. Son derece elegan bir tavır sergileyen ünlü kadın oyuncular seksapaliteye yüklenmeden de dikkat çekilebileceğini ve şık olunacağını göstermiş oldu…
Angela Sarafyan
Yaklaşık birkaç ay önce ikinci çocuğunu dünyaya getiren Chrissy Teigen her ne kadar kilolarından kurtulamamış olsa da, Zuhair Murad tasarımı gri elbisesiyle oldukça hoş görünüyor… Teigen törene, şarkıcı eşi John Legend ile birlikte katıldı…
Drama kategorisinde En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi olan Claire Foy, çok zarif bir tercih yapmış. Ne var ki ayakkabılar oldukça yanlış bir seçim… Zira tek bant taşlı, diğer ayakkabının taşsız olması pek hoş görünmüyor…
En İyi Drama Dizisi ödülü Game of Thrones’un oldu. Emilia Clarke dizide Khaleesi karakterini canlandırıyor. Clarke, törene çiçekli Dior elbisesi ile katıldı…
Game of Thrones oyuncularından Gwendoline Christie’nin tercih ettiği sarı elbise açıkçası oyuncuyu boğmuş. Üstelik keşke bu kadar çok buruşan bir kumaştan yapılan bir elbise tercih etmeseydi. Ayakkabılara gelince… Boyu oldukça uzun olduğu için genelde düz ayakkabı tercih ediyor. Ama yine de elbise altından görünmemesi çok daha iyi olurdu…
Ünlü model Heidi Klum yine her zamanki gibi çok şıktı. Zac Posen elbisesi ile düzgün vücudu da ortaya çıkmış…
Jason Bateman ve Amanda Anka
En sevilen çiftlerden biri hi kuşkusuz Jessica Biel Justin Timberlake… İkili, stillerinde de güzel bir uyum yakalamış.
Joey King
Kerri Russell
Kristen Bell
Nicole Kimpel ve Antonio Banderas
Patricia Arquette ve Ben Stiller
Penelope Cruz
Sarah Paulson
Scarlett Johansson